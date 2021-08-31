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Göç ve afetlere yeni bakanlık kurulması planlanıyor

Artan göç hareketliliğinin tek elden yönetilmesi, iklim değişikliklerine karşı alınacak tedbirler ve afetlere hızlı müdahale için bu konuda uzmanlaşmış kuruluşların tek bir bakanlık çatısında toplanması planlanıyor
31 Ağustos 2021 09:47
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Göç ve afetlere yeni bakanlık kurulması planlanıyor

Global iklim değişikliğinin etkisiyle Türkiye'de son yıllarda artan sel ve yangın gibi afetlerin yanı sıra, göç hareketliliğinin yönetilmesi ve güvenli yerleşim alanlarının oluşturulmasına yönelik planlamaların yapılması için yeni bir yapı kurulması tartışılıyor.

Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyeli olmak üzere 5 milyondan fazla sığınmacı bulunuyor. Göç hareketleri İçişleri Bakanlığı bünyesindeki Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve AFAD tarafından yönetiliyor. AK Parti'de son dönemde hem bu göç hareketlerini hem de iklim değişikliği ile birlikte önümüzdeki yıllarda artacak insan hareketliliğinin yönetilmesi için yeni bir bakanlık kurulması tartışmaya açıldı. AK Parti kaynakları, sel, yangın ve deprem gibi afetlere hızlı müdahale, bu konularda ihtisaslaşmış yapıların tek bir çatı altında toplanması, tüm bunlarla birlikte göç hareketlerinin yönetimini de içine alacak şekilde bir bakanlık oluşturulmasını tartıştıklarını söyledi. AK Parti kurmayları bu konuda şu görüşleri dile getirdi:

İklim değişikliği dikkate alındığında güvenli yerleşim yeri anlayışının da değişmesi gerekiyor. Buna göre yerleşke planlarının yenilenmesi gerekebilir. Orman yangınları konusunda da seri örgütlenme ve daha hızlı müdahale şartlarını oluşturacak alt yapıya öncelik verilmeli. Bütün planlar buna göre revize edilmeli. Seller ve orman yangınları artık beklenenden fazla ve sıklıkta olabilir. Nem oranı, aşırı yağmurlar gibi iklim değişikliklerinden kaynaklanan yeni şartlara uyumlu bir altyapı oluşturulması gerekiyor. Bu nedenle hem ilgili bakanlıkların yeniden yapılandırılması, hem de kamuda yeni birimler kurulması gerekebilir. Mesela AFAD'ın çatısı altıda, sel, yangın gibi afetlerde özel ihtisas sahibi yeni birimler oluşturulabilir. Ayrıca, nüfus hareketliliği ve göç hareketliliği dikkate alınarak bu yapılanmalar yeniden ele alınmalı. İçişleri Bakanlığı bünyesindeki, göç idaresi, AFAD gibi bu konuda uzman kuruluşları bir çatı altına alacak iklim değişikliği ve 'Göç Bakanlığının' kurulması gerekebilir. Bu konu Türkiye'yi yakın gelecekte çok ilgilendirecek. Hem iklimsel sebepler hem de buna bağlı göç hareketliliğinden dolayı Türkiye, geçiş noktasında. Dolayısıyla önümüzdeki dönem bu konularda uzman bir yeni bakanlığın kurulması gündeme gelecektir.

YÜCEL KAYAOĞLU
Türkiye
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