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Seçim barajı revize edildi, yüzde 5'te uzlaşı sağlandı

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP ve MHP'nin üzerinde çalıştığı seçim kanunu çalışmalarıyla ilgili olarak, yüzde 7 olarak kararlaştırılan barajın revize edildiğini ve yüzde 5'e düşürüldüğünü yazdı.
31 Ağustos 2021 09:52
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Seçim barajı revize edildi, yüzde 5'te uzlaşı sağlandı

HaberTürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AK Parti ve MHP'nin üzerinde çalıştığı seçim kanunu çalışmalarıyla ilgili olarak, yüzde 7 olarak kararlaştırılan barajın revize edildiğini ve yüzde 5'e düşürüldüğünü yazdı.

Sarıkaya'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

Erdoğan, 'Bunun altında bir şey olur mu?' diyerek yüzde 7'nin altında da olabileceği sinyalini vermişti.

AK Parti ve MHP yöneticilerinin aktardığına göre rakam bir daha revize edildi ve yüzde 5 olması konusunda uzlaşı sağlandı.

Neden de 'siyasi partilerin birlikte veya tek başına yüzde 5 oy alması halinde Cumhurbaşkanı adayı çıkarma hakkına Anayasa ile sahip olması...'

Doğal barajın zaten Anayasa ile oluştuğu, dolayısıyla yüzde 5 olmasının kendileri açısından da fayda getireceğine dikkat çekiliyor.

Fayda olarak gördükleri de yeni kurulan iki partinin DEVA ve Gelecek'in durumu.

İki partinin oylarının yüzde 5'e yakın olması durumunda Millet İttifakı içinde pazarlık şanslarının yükseleceğine dikkat çekiliyor.

İYİ Partililere göre iktidara yakın kamuoyu araştırma şirketlerinin bir süredir DEVA Partisi'ni yüzde 4-5 bandında gösteriyor olmasının gerisinde de bu yatıyor.

Bu oranın üçüncü ittifakı gündemde tutacağı için Millet İttifakı'nda kırılma yaratacağı görüşü dile getiriliyor.

Dolayısıyla yüzde 5 baraj üzerinde uzlaşıldığı kayda geçiriliyor."
Habertürk
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