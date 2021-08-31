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İnşaat işçisi 45 dakikada tüm birikimini kaybetti

Ardahan'da inşaat işçisi İzzet Yıldırım (46), hesabındaki tüm birikimi olan 21 bin 320 lirayı, telefonla arayıp kendisini banka görevlisi olarak tanıtarak kredi verme vaadiyle kandıran dolandırıcılara kaptırdı.
31 Ağustos 2021 10:20
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Telefonda 45 dakika boyunca dolandırıcılarla konuştuğunu söyleyen Yıldırım, "Bankadan arayarak adıma 20 bin lira kredi çıktığını söylediler. Ben de tutarın işimi görmeyeceğini söyleyip 50 bin lira istedim. Beni telefonda 45 dakika oyalayıp tüm varımı yoğumu çaldılar" dedi.

İnşaat işçisi 4 çocuk babası İzzet Yıldırım'ı telefonla arayan dolandırıcılar, bankadan aradıklarını kendisi adına 20 bin lira kredi çıktığını söyledi. Kredi tutarını az bulduğunu belirten Yıldırım, ihtiyacını 50 bin liranın karşılayacağını söyleyince dolandırıcılar banka müdürüyle görüşüp geri döneceklerini ifade ederek telefonu kapattı. Dolandırıcılar, bir gün sonra yeniden Yıldırım'ı arayıp, kredi başvurusunun onaylandığını belirtti. 45 dakika boyunca telefonda oyaladıkları Yıldırım'ın hesap bilgilerine erişen dolandırıcılar, tüm birikimi olan 21 bin 320 lirayı hesaplarına geçirdi. Hesabına para yatmadığını, olan parasını da kaybettiğini fark eden Yıldırım, Ardahan Adliyesi'ne giderek şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yıllardır inşaatlarda çalışıp biriktirdiği parayı 45 dakika içerisinde dolandırıcılara kaptırdığını belirten Yıldırım, başına gelenleri şöyle anlattı:

"Bankadan arayarak adıma 20 bin liralık kredi çıktığını söylediler. Bu kredi tutarının işimi görmeyeceğini ve bu yüzden istemediğimi söyledim. Karşı taraf, 'Size ne kadar lazım?' diye sordu. Ben de 50 bin liranın işimi göreceğini söyledim. Benimle konuşan kişi de banka genel müdürüyle görüşüp bana döneceğini söyledi. Ertesi gün sabah erkenden bana döndüler ve kredimin onaylandığını söyleyerek beni telefonda 45 dakika oyaladılar. Bankadaki 21 bin 320 liramı aldılar. Bütün varım yoğum o kadardı. Alın teriyle kazandığım paramdı. Sabahlara kadar inşaatlarda çalışıp bu parayı biriktirdim. Kimseyi dolandırmadım. Bütün varımı yoğumu 45 dakika içerisinde yok ettiler. Devlet büyüklerimizden bu dolandırıcıların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Ben dolandırıldım, başkaları dolandırılmasın."

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
DHA
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