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Altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor

Çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını 3.250 liradan satılıyor
31 Ağustos 2021 11:00
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Altının gram fiyatı 485 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 485,2 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, güne dolar kurundaki azalışın etkisiyle değer kaybıyla başladı ve saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 485,2 liraya geriledi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.816 dolardan alıcı buluyor. Dolar kuru ise yüzde 0,8 düşüşle 8,3140 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, karışık sinyaller veren makroekonomik veriler ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının risk algısını yükselterek altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, yurt içinde ise dolar kurundaki gerilemeyle altın fiyatlarının düşüş eğiliminde hareket ettiğini bildirdi.

Bugün, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 seviyesinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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