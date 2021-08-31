İnsansız helikopter Alpin, askeri görevler için güçlendirildi

- İnsansız helikopter Alpin, askeri görevler, silah ve mühimmat entegrasyonu için güçlendirildi.

Titra Teknoloji tarafından geliştirilen ve ilk saha deneyiminde yangınla mücadelede kullanılan Alpin, askeri görevlere hazırlanıyor.

Titra Teknoloji Üst Yöneticisi Selman Dönmez, AA muhabirine, 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2021) yeni bir gövdeyle katıldıklarını söyledi.

İlk prototip çalışmalarında edindikleri tecrübelerden sonra aracın gövde tasarımı ve aerodinamiğinde bazı değişiklikler yapma kararı aldıklarını belirten Dönmez, aracı savunma sanayisine yönelik görevlere hazırladıklarını bildirdi. Dönmez, "İlk tasarımlarımızla birlikte yapmış olduğumuz uçuş testleri sonucunda özellikle savunma alanında yapacağımız entegrasyonlar için gövde tasarımını hem biraz daha dolgun görünmesi hem de silah ve mühimmat entegrasyonunun daha verimli olması açısından iyileştirdik. İlk prototip gövdeyi de IDEF 2021'de sergiledik." dedi.

Askeri kullanım için uzun süredir görüşmeler yaptıkları bilgisini veren Dönmez, fuar kapsamında ilgili heyetlerle gerçekleştirilen temaslar sonucunda da Alpin'e ilişkin değerlendirmelerin netleştiğini dile getirdi. Dönmez, "Alpin insansız helikopter, insansız sistemler sektöründe farklı bir noktada duruyor. Araç birçok kişinin kafasında 'drone'lar veya sabit kanat insansız hava araçlarıyla örtüştürülemiyordu. Fuarda gördükten sonra herkesin kafasına daha net olarak oturdu. Özellikle lojistik destek, istihbarat, görüntü alma amaçlı olarak helikopterin yakın bir zamanda kullanılacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Selman Dönmez, bunun yanında farklı savunma sanayisi firmalarıyla özellikle mühimmat, silah entegrasyonuna yönelik görüşmelerinin devam ettiğini belirterek, bu görevler için yeni gövdenin çok büyük avantajlar sağlayacağını anlattı.

- Yangın söndürme helikopterleriyle birlikte çalıştı

Alpin'in Türkiye'nin güney bölgelerinde yaşanan orman yangınlarda kullanılmasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Dönmez, şunları kaydetti:

"2020'nin son aylarında ilk lansmanı yaptığımızda Orman Genel Müdürlüğü yangın gözetlemesi için gerçekten bunun faydalı olabileceği düşüncesiyle bizimle irtibata geçmişti. İlerleyen süreçte birlikte insansız helikopterlerin gözetleme amaçlı kullanılmasına yönelik bir operasyon başlattık. Bu kapsamda Çanakkale'de uçuş gerçekleştirmeye hazırlanırken maalesef Antalya-Manavgat'ta büyük yangın başladı. O gece bölgeye intikal ettik. Yangın gözetleme süreçleriyle ilgili çalışmalarımızı başlattık. Bizim için de ilk tecrübe oldu. Gerçekten çok başka bir tecrübe. Yangın ortamında gözetleme amaçlı bir uçuş gerçekleştirdik ve yangın söndürme helikopterleriyle entegre şekilde, onların yangınla yoğun mücadelesine destek verecek şekilde hem kendimizi muhafaza ederek hem onlara tehlike oluşturmadan uçuş gerçekleştirdik. Bu şunu gösterdi, insansız helikopterler yangın gözeteme amaçlı kullanıldığı takdirde hem önceden tespit hem çıkan yangınların büyüme yönünün ne tarafa doğru enerjisinin kaydığının tespiti noktasında çok ciddi katkı sağlayabilecek durumda."

Dönmez, özellikle gece uçuş yeteneği sayesinde görüntü alabilmesiyle Alpin'in gece dahi yangın bölgelerinin tespitinde kullanılabileceğinin ve operasyon süreçlerinde aktif şekilde karar destek mekanizması olabileceğinin görüldüğünü söyledi.

Selman Dönmez, "Gerçekten çok büyük tecrübe oldu. Helikopterimizin orman yangınlarının gözetlenmesi anlamında önümüzdeki yıllarda çok daha aktif şekilde kullanacağını ümit ediyoruz." dedi.