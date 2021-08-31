Antalya'da FETÖ operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı
Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda 8 zanlı yakalandı.
|31 Ağustos 2021 11:26
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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara ve Amasya'da da gerçekleştirilen operasyonla 8 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla bir şüpheli ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Serbest bırakılan 5 şüpheli hakkında yurt dışına çıkma yasağı konulurken, 2 kişi hakkında ise ev hapsi kararı verildi.
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