Saldırı girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MADEN VE PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ 50 PERSONEL ALACAK Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, 25 Yerüstü Maden Uzmanı ile 25 Maden Haritacılığı Uzmanı olmak üzere sözleşmeli 50 personel alacak. Son başvuru tarihi 5 eylül 2021