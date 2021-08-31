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Antalya'da serinlemek için kasaba girdi, ölü bulundu

ANTALYA'da kiraladığı bir dükkanda tek başına yaşamını sürdüren yaşlı adam, kliması bozulunca serinlemek için girdiği geçici olarak faaliyet dışı bulunan kasapta ölü bulundu
31 Ağustos 2021 11:30
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Antalya'da serinlemek için kasaba girdi, ölü bulundu

Olay, dün 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi 147 sokak üzerindeki bir kasap dükkanında meydana geldi. Kiraladığı küçük bir dükkanda tek başına yaşayan 67 yaşındaki Bekir Tekiner'in kliması bozuldu. Kurban Bayramı'nda geçici olarak hizmetini durduran hemen yan taraftaki kasap dükkanını sahibi Gülizar Kara ise Tekiner'in istediğinde serinlemesi için işyerinin anahtarını verdi.

Bugün dükkanına temizlik yapmak için gelen Kara, yaşlı adamı sandalye üzerinde hareketsiz bir şekilde uzanırken gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Bekir Tekiner'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yakın zamanda kalp ameliyatı olduğu ve çeşitli hastalıkları bulunduğu belirtilen Tekiner'in cenazesi, belediye tabibinin incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

"Ölüme kimse gelmesin"

Kasap dükkanının sahibi Gülizar Kara, "Kaç aydır hasta yatıyordu. Kalbinden ameliyat olmuştu, iyileşmişti. Ayakları şişiyordu, buz koyuyorduk. Günlük yemeğini yediriyorduk. Kurban Bayramı'nda dükkanı kapatmıştık, Çarşamba günü açacaktım. Ben sıcak olduğunda dükkanda serinlesin diye ona anahtarı vermiştim. Bugün dükkanı temizlemeye geldiğimde, sandalyenin üzerinde yatar vaziyetteydi. Öldüğünü anladık, 112'yi aradık. Çok iyi birisiydi" dedi. Kara, en son yaşlı adamın ailesinden kimseyle görüşmediğini ve 1 ay önce kendisine 'Benim kimsem yok, ölüme kimse gelmesin' dediğini söyledi.
İhlas Haber Ajansı
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