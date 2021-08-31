99 yıllık devrin sonu: Kurşunlu benzin kullanımı sona erdi

BM Çevre Programı (UNEP), geçtiğimiz ay Cezayir'de benzin istasyonlarının satışını durdurmasının ardından, 99 yıldır kullanımda olan kurşunlu benzinin kullanımının sona erdiğini duyurdu.

1970'LERDE AKTİF ŞEKİLDE KULLANILIYORDU

İlk olarak 1922 yılında patenti alınarak kullanıma sunulan ve tetraetilkurşun bileşiğini içeren kurşunlu benzinin, ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

1970'lerde dünyanın her yerinde aktif olarak kullanılan ve otomobillerin daha yüksek sıkıştırma oranları kullanmasına izin vererek onları daha güçlü hale getiren kurşunlu benzin, daha sonra başta ABD olmak üzere kurşun zehirlenmelerine yol açmıştı.

ÇOCUKLARI ETKİLİYOR, KALP SAĞLIĞINA ZARAR VERİYOR

Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda, düşük seviyelerde kurşun maruziyetinin bile insan beynini, özellikle de çocukları etkilediğini, zeka seviyelerini etkilediğini ve refleksleri yavaşlattığını tespit etti.

Bununla birlikte kurşunlu benzinin kalp hastalığı, felç ve belirli kanser türleri ile bağlantılı olduğu bulunmuştu.

20 YILDIR KAMPANYA YÜRÜTÜLÜYOR

Birleşmiş Milletler tarafından kurşunlu benzinin kullanımının sona ermesi duyurusu ile ilgili UNEP yaklaşık 20 yıldır kampanya yürütüyor.

İlk olarak 2002 yılında başlatılan kampanyada 117 ülkenin kurşunlu benzin kullandığı ve bunun sağlık üzerinde derin etkileri olduğu aktarılmıştı.

YILDA 1,2 MİLYONDAN FAZLA ÖLÜMÜ ÖNLEDİ

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen yaptığı açıklamada, "Kurşunlu benzin yasağının başarılı bir şekilde uygulanması, küresel sağlık ve çevremiz için büyük bir kilometre taşıdır" dedi.

UNEP'e göre, kara yolu araçlarında kurşunlu yakıt kullanımının yasaklanması, yılda 1,2 milyondan fazla ölümü önledi.

YILDA 2,45 TRİLYON DOLAR TASARRUF

California Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, kurşunlu yakıt kullanımının yasaklanması çocuklar arasında zeka seviyelerini iyileştirirken küresel ekonomi için yılda 2,45 trilyon dolar tasarruf sağladı.

ABD'nin kurşunlu benzini yasaklamasıyla sonuçlanan bir araştırma üzerinde çalışan bilim insanı Phillip Landrigan, motor yakıtlarının tamamen yasaklanması gerektiğini söyledi.

'BENZİNDEN GERÇEKTEN KURTULMAMIZ GEREKİYOR'

CNN'e verdiği demeçte, "Dizelin halk sağlığı üzerinde olumsuz etkileri var" diyen Landrigan, "Kesinlikle kansere neden olan, solunum yolu tahrişine ve astıma neden olan, dizel egzozunun yaptığı her şey halk sağlığı için kötü" şeklinde konuştu.

Landrigan, "Benzinden gerçekten kurtulmamız gerekiyor" derken, "Mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde dizelden gerçekten kurtulmamız gerekiyor" diye konuştu.

Phillip Landrigan, dünyanın artık elektrikli araçlara geçişe odaklanması gerektiğini de sözlerine ekledi.