1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

99 yıllık devrin sonu: Kurşunlu benzin kullanımı sona erdi

1922 yılında patenti alınarak piyasaya sürülen ve 1970'lerde en çok kullanılan otomobil yakıtı kurşunlu benzinin kullanımının sona erdiği duyuruldu. BM Çevre Programı tarafından yapılan açıklamada, "Kurşunlu benzin yasağının başarılı bir şekilde uygulanması, küresel sağlık ve çevremiz için büyük bir kilometre taşıdır" denildi
31 Ağustos 2021 11:32
+Aa- Yazdır
99 yıllık devrin sonu: Kurşunlu benzin kullanımı sona erdi

BM Çevre Programı (UNEP), geçtiğimiz ay Cezayir'de benzin istasyonlarının satışını durdurmasının ardından, 99 yıldır kullanımda olan kurşunlu benzinin kullanımının sona erdiğini duyurdu.

1970'LERDE AKTİF ŞEKİLDE KULLANILIYORDU

İlk olarak 1922 yılında patenti alınarak kullanıma sunulan ve tetraetilkurşun bileşiğini içeren kurşunlu benzinin, ciddi sağlık sorunlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilmişti.

1970'lerde dünyanın her yerinde aktif olarak kullanılan ve otomobillerin daha yüksek sıkıştırma oranları kullanmasına izin vererek onları daha güçlü hale getiren kurşunlu benzin, daha sonra başta ABD olmak üzere kurşun zehirlenmelerine yol açmıştı.

ÇOCUKLARI ETKİLİYOR, KALP SAĞLIĞINA ZARAR VERİYOR

Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda, düşük seviyelerde kurşun maruziyetinin bile insan beynini, özellikle de çocukları etkilediğini, zeka seviyelerini etkilediğini ve refleksleri yavaşlattığını tespit etti.

Bununla birlikte kurşunlu benzinin kalp hastalığı, felç ve belirli kanser türleri ile bağlantılı olduğu bulunmuştu.

20 YILDIR KAMPANYA YÜRÜTÜLÜYOR

Birleşmiş Milletler tarafından kurşunlu benzinin kullanımının sona ermesi duyurusu ile ilgili UNEP yaklaşık 20 yıldır kampanya yürütüyor.

İlk olarak 2002 yılında başlatılan kampanyada 117 ülkenin kurşunlu benzin kullandığı ve bunun sağlık üzerinde derin etkileri olduğu aktarılmıştı.

YILDA 1,2 MİLYONDAN FAZLA ÖLÜMÜ ÖNLEDİ

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen yaptığı açıklamada, "Kurşunlu benzin yasağının başarılı bir şekilde uygulanması, küresel sağlık ve çevremiz için büyük bir kilometre taşıdır" dedi.

UNEP'e göre, kara yolu araçlarında kurşunlu yakıt kullanımının yasaklanması, yılda 1,2 milyondan fazla ölümü önledi.

YILDA 2,45 TRİLYON DOLAR TASARRUF

California Eyalet Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, kurşunlu yakıt kullanımının yasaklanması çocuklar arasında zeka seviyelerini iyileştirirken küresel ekonomi için yılda 2,45 trilyon dolar tasarruf sağladı.

ABD'nin kurşunlu benzini yasaklamasıyla sonuçlanan bir araştırma üzerinde çalışan bilim insanı Phillip Landrigan, motor yakıtlarının tamamen yasaklanması gerektiğini söyledi.

'BENZİNDEN GERÇEKTEN KURTULMAMIZ GEREKİYOR'

CNN'e verdiği demeçte, "Dizelin halk sağlığı üzerinde olumsuz etkileri var" diyen Landrigan, "Kesinlikle kansere neden olan, solunum yolu tahrişine ve astıma neden olan, dizel egzozunun yaptığı her şey halk sağlığı için kötü" şeklinde konuştu.

Landrigan, "Benzinden gerçekten kurtulmamız gerekiyor" derken, "Mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde dizelden gerçekten kurtulmamız gerekiyor" diye konuştu.

Phillip Landrigan, dünyanın artık elektrikli araçlara geçişe odaklanması gerektiğini de sözlerine ekledi.
NTV
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Çeyrek altın ne kadar oldu?
31 Ağustos 2021 12:38		 Doların gün ortasında düşüşü devam etti
31 Ağustos 2021 12:15
İş dünyası yarın açıklanacak büyüme verileri öncesi beklentilerini paylaştı
31 Ağustos 2021 11:50		 İnsansız helikopter Alpin, askeri görevler için güçlendirildi
31 Ağustos 2021 11:34
Bozkurt'ta iş yeri zarar gören esnaf için konteyner dükkan alanı oluşturuldu
31 Ağustos 2021 11:22		 Hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule etabında çalışmaların yüzde 47'si tamamlandı
31 Ağustos 2021 11:19
Hizmet enflasyonu yüzde 37'ye yükseldi
31 Ağustos 2021 10:50		 Dijital ödemede lider Z kuşağı
31 Ağustos 2021 10:33
Borsa güne yükselişle başladı
31 Ağustos 2021 10:01		 1 paket makarna 5 lira olur mu?
31 Ağustos 2021 08:52
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:45 - 'Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için 'Memleket Yolu' mobil uygulaması12:38 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:29 - AYM, HDP'nin savunma için ek süre talebini 2 Eylül'de görüşecek12:16 - YKS yerleştirmelerinde üniversite taban puanlarını açıkladı12:15 - Doların gün ortasında düşüşü devam etti12:04 - AÖF'ten YKS ile yerleşen adaylara yönelik kayıt duyurusu
11:59 - Şanlıurfa'da tartıştığı eşini boğan koca tutuklandı11:50 - İş dünyası yarın açıklanacak büyüme verileri öncesi beklentilerini paylaştı11:45 - KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?11:44 - Yüzde 1'e rağmen, büro kolunda yeni bir sendika kuruldu11:38 - Simülasyonlu sözleşmeli öğretmen atama robotu yayında11:34 - İnsansız helikopter Alpin, askeri görevler için güçlendirildi
11:33 - Hakim ile sanık arasında 'normalin üzerinde samimi ilişki' olabilir mi?11:32 - 99 yıllık devrin sonu: Kurşunlu benzin kullanımı sona erdi11:30 - Antalya'da serinlemek için kasaba girdi, ölü bulundu11:29 - Saldırı girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:26 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı
11:22 - Bozkurt'ta iş yeri zarar gören esnaf için konteyner dükkan alanı oluşturuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ünlü Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
Mahmut Özer, 25 gündür yemin etmedi, işlemleri dava edilebilir
Üniversite kayıt tarihleri belli oldu
Bu yıl FETÖ soruşturmalarında sivillere ve kurumlara ağırlık verilecek
Seçim barajı revize edildi, yüzde 5'te uzlaşı sağlandı
YÖK Başkanı: Üzülmeyin, bu yıla has 2. yerleştirme yapılacak
Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi subay oldu
Koronavirüs nedeniyle bir doktor daha hayatını kaybetti
Hukuk müşavirliği daire başkanlığına denk midir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
çaylakken bi anda yazar olmak 1
yorumsuz 1
mithat körler 2
sözlükteki eksikler 1
insanların zekasını tartmak 1
bir erkek susuyorsa 1
Bugün olanlar 3
şu an çalan şarkı 3
hayatımızdan kaybolan şeyler 3
Graffiti 1
SON İLANLAR
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam