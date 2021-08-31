Simülasyonlu sözleşmeli öğretmen atama robotu yayında

Memurlar.net'in hazırladığı ve 19 bin 940 kontenjanın yer aldığı sözleşmeli öğretmen atama robotu yayında.

Öğretmen adayları, https://ogretmen.memurlar.net/ adresinden sözleşmeli öğretmen atama robotuna ulaşabilir.

OKUL İSİMLERİNE TIKLAYARAK OKULLA İLGİLİ BİLGİ SAHİBİ OLUN

Robot'ta yapacağınız sorgulama sırasında, gelen sonuçlardan, okul isminin üzerine tıklayarak, o okulla ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

SİMÜLASYON İÇİN, ÜYE OLUP, TERCİH LİSTESİ OLUŞTURUN

Memurlar.net ziyaretçileri, ücretsiz bir şekilde üye olup, http://ogretmen.memurlar.net/tercihlerim/ sayfasından kadroları tercih listesine kaydedebilir. Bu sayede, sonuçlar açıklandığında tercih listenize kaç puanla yerleştirme yapıldığını görebileceksiniz. Ayrıca şu adresten en çok ilgi çeken kadroları görebilirsiniz.

O KADROYU TERCİH EDENLERLE KONUŞUN

Memurlar.net sisteminde, her bir kadronun özel sayfası bulunmaktadır. Üyelik girişi yaptıktan sonra yorum yazarak bu kadroyu tercih edecek diğer adaylarla bilgi alış verişinde bulunabilirsiniz.

Sözleşmeli öğretmen adaylarının 29 Ağustos'ta başlayan okul tercih işlemlerine başvurular, 2 Eylül'de sona erecek.

Tercih yapacak adayların memurlar.net formundaki yazışmaları için TIKLAYINIZ