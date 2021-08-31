Yüzde 1'e rağmen, büro kolunda yeni bir sendika kuruldu

Büro hizmet kolunda, Büro Çalışanları Sendikası adı altında yeni bir sendika kuruldu.

Türkiye'de "yapılamaz, değişmez" diyenlere inat olarak tertemiz bir sendikal hareketle sahalarda olunacağının belirtildiği kuruluş manifestosunda "Ayrıştıran değil, birleştiren olarak yola çıktık ve el ele birlikte sadece memur için yürümeye karar verdik" denildi