AÖF'ten YKS ile yerleşen adaylara yönelik kayıt duyurusu

Üniversite'nin duyurusu:

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 Öğretim Yılı YKS İle Yerleşen Adayların Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt DuyurusuEklenme Tarihi: 31 Ağustos 2021

Bu duyuru; 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adayların, çevrimiçi (online) başvuru ve kayıt işlemlerini kapsamaktadır.

Çevrimiçi (Online) Başvuru ve Kayıt İşlemleri: 06 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 09:00'da başlayıp,

10 Eylül 2021 Cuma günü saat 17:00'de sona erecektir.

Çevrimiçi (Online) Başvuru adresi : http://aoskayit.anadolu.edu.tr

Başvuru işlemleri yukarıda belirtilen adresten e-devlet şifresi ile yapılacaktır.

Adayların başvuru yapabilmeleri için öğrenim bilgilerinin MEBBİS/YÖKSİS sisteminde güncel olması gerekmektedir. Bilgileri güncel olmayan adaylar kaydının bulunduğu kurumlara başvurarak bilgilerinin güncellenmesini sağlamalıdır.

Çevrimiçi kayıt başvurusu yapmayan adayın kaydı yapılamaz. Çevrimiçi başvuru işlemlerini tamamlayıp Öğretim Giderini ödeyenlerin durumları kontrol edilerek kayıt işlemi onaylanacaktır.

Aday ödeme yaptıktan sonra (Ek özellik bilgisi olan Engelli, Şehit ve Gazi yakını hariç) kaydının tamamlanması için başvuru sayfasından onay vermelidir.

10 Eylül 2021 tarihinden sonra mazeret beyan ederek kayıt yaptırmak isteyenlerin başvuruları kabul edilmeyecek ve kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

Kayıt belgeleri eksik ise kayıt yapılmaz ve belgeleri tamamlamak üzere ek süre verilmez. Kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun kaydını yaptırmayan adaylar, fakülteye kayıt hakkını kaybeder ve herhangi bir hak iddia edemez. Posta ile kayıt yapılmaz.

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Ön Lisans/Lisans Programlarına kayıt hakkı kazanan, ancak ortaöğretim kurumlarından 2020-2021 öğretim yılı sonunda mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınavına girecek adaylar da 06 - 10 Eylül 2021 tarihleri arasında geçici kayıt yaptırabilecektir. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar Fakültemize ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt ile ilgili resmi çağrı bu ilanla yapılmaktadır.

Çevrimiçi Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

2021-2022 Öğretim Yılında İlk kez Kayıt Yaptıracak adayların ödeyeceği tutarları gösteren tabloya https://anadolu.edu.tr/uploads/anadolu/files/aof_kilavuz/611bccde44daf.pdf bağlantısından ulaşılabilir.

Adaylar, ders transferi ve muafiyet işlemlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Duyurular bölümünden ulaşabilir.