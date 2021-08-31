YKS yerleştirmelerinde üniversite taban puanlarını açıkladı
|31 Ağustos 2021 12:16
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ÖSYM'nin internet sitesinden, 2021 yılı merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans taban puanları ile en büyük puanlara ulaşılabiliyor.
ÖSYM Başkanı Aygün açıklama yaptı
1. Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.
2. Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
1. Ek Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, TYT sınav puanı [140, 150) aralığında olan adayların TYT yerleştirme puanları ile AYT sınav puanı [170, 180) aralığında olan adayların AYT yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılacak.
En Küçük ve En Büyük Puanlar (TABLO-3)
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