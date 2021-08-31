1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YKS yerleştirmelerinde üniversite taban puanlarını açıkladı

ÖSYM, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) göre öğrenci alan üniversite taban puanlarını açıkladı.
31 Ağustos 2021 12:16
+Aa- Yazdır
YKS yerleştirmelerinde üniversite taban puanlarını açıkladı

ÖSYM'nin internet sitesinden, 2021 yılı merkezi yerleştirme ile öğrenci alan yükseköğretim kurumlarının ön lisans ve lisans taban puanları ile en büyük puanlara ulaşılabiliyor.

ÖSYM Başkanı Aygün açıklama yaptı

1. Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.

2. Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

1. Ek Yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra, TYT sınav puanı [140, 150) aralığında olan adayların TYT yerleştirme puanları ile AYT sınav puanı [170, 180) aralığında olan adayların AYT yerleştirme puanları adayların sonuç belgelerine yansıtılacak.

En Küçük ve En Büyük Puanlar (TABLO-3)

En Küçük ve En Büyük Puanlar (TABLO-4)
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AÖF'ten YKS ile yerleşen adaylara yönelik kayıt duyurusu
31 Ağustos 2021 12:04		 KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
31 Ağustos 2021 11:45
10 soruda Kovid-19 döneminde yüz yüze eğitim
31 Ağustos 2021 11:04		 Milli Eğitim Bakanı Özer öğretmenlere hitap etti
31 Ağustos 2021 10:33
İHL'li öğrenciler elektrikli araba üretti, Elon Musk'ın Tesla'sına rakip çıktı
31 Ağustos 2021 09:21		 YÖK Başkanı: Üzülmeyin, bu yıla has 2. yerleştirme yapılacak
31 Ağustos 2021 08:37
Mahmut Özer, 25 gündür yemin etmedi, işlemleri dava edilebilir
31 Ağustos 2021 08:19		 Üniversite kayıt tarihleri belli oldu
31 Ağustos 2021 08:17
Yüz yüze eğitim dönemi başlıyor! Yarın kritik gün
31 Ağustos 2021 08:15		 Manisa Celal Bayar Üniversitesinden yüz yüze eğitim kararı
30 Ağustos 2021 21:47
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:45 - 'Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için 'Memleket Yolu' mobil uygulaması12:38 - Çeyrek altın ne kadar oldu?12:29 - AYM, HDP'nin savunma için ek süre talebini 2 Eylül'de görüşecek12:16 - YKS yerleştirmelerinde üniversite taban puanlarını açıkladı12:15 - Doların gün ortasında düşüşü devam etti12:04 - AÖF'ten YKS ile yerleşen adaylara yönelik kayıt duyurusu
11:59 - Şanlıurfa'da tartıştığı eşini boğan koca tutuklandı11:50 - İş dünyası yarın açıklanacak büyüme verileri öncesi beklentilerini paylaştı11:45 - KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?11:44 - Yüzde 1'e rağmen, büro kolunda yeni bir sendika kuruldu11:38 - Simülasyonlu sözleşmeli öğretmen atama robotu yayında11:34 - İnsansız helikopter Alpin, askeri görevler için güçlendirildi
11:33 - Hakim ile sanık arasında 'normalin üzerinde samimi ilişki' olabilir mi?11:32 - 99 yıllık devrin sonu: Kurşunlu benzin kullanımı sona erdi11:30 - Antalya'da serinlemek için kasaba girdi, ölü bulundu11:29 - Saldırı girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi11:26 - Antalya'da FETÖ operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı
11:22 - Bozkurt'ta iş yeri zarar gören esnaf için konteyner dükkan alanı oluşturuldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ünlü Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
Mahmut Özer, 25 gündür yemin etmedi, işlemleri dava edilebilir
Üniversite kayıt tarihleri belli oldu
Bu yıl FETÖ soruşturmalarında sivillere ve kurumlara ağırlık verilecek
Seçim barajı revize edildi, yüzde 5'te uzlaşı sağlandı
YÖK Başkanı: Üzülmeyin, bu yıla has 2. yerleştirme yapılacak
Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi subay oldu
Koronavirüs nedeniyle bir doktor daha hayatını kaybetti
Hukuk müşavirliği daire başkanlığına denk midir?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gece gece sözlüğe yazmak 1
laf salatası 1
bu gece erken uyuyacağım 1
baba sevgisi 1
sonbahara yakışmak 2
dosyalamak 1
sinek avlamak 1
çaylakken bi anda yazar olmak 1
boş ders 1
kim bilir hangi albümdeyiz 1
SON İLANLAR
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam