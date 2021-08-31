'Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için 'Memleket Yolu' mobil uygulaması

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), yurt dışındaki vatandaşların Türkiye seyahatlerinin rahat, güvenli ve huzurlu geçmesi için "Memleket Yolu" mobil uygulamasını hayata geçirdi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, uygulamada, sınır kapılarının canlı takibinden yol verilerine, güzergah üzerindeki uğrak noktalarından önemli duyurulara kadar birçok bilgi yer alıyor.

YTB, yaz sezonunda tatillerini Türkiye'de geçirmek için kara yolu ile memleketlerine seyahat eden yurt dışındaki vatandaşların yolculuklarının rahat, güvenli ve huzurlu geçmesi için yurt içinde ve yurt dışında onlarca çalışma yürütüyor.

Vatandaşlar için karşılama ve uğurlama faaliyetlerinde bulunan YTB, dinlenme ve çocuk oyun alanları, 7/24 aktif WhatsApp hattı, gezici araç ile destek, Sırbistan sınır kapılarında Sırpça bilin personel ve Türk polisi gibi hizmetlerle vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor.

YTB, "Memleket Yolu" mobil uygulamasını hayata geçirdi. Uygulama, bütün Android ve İOS cihazlarda hizmete sunuluyor.

Vatandaşlar bu uygulama ile sınır kapılarındaki durumuna, kendilerini ilgilendiren önemli haberlere, ülke bilgilerine, güzergahları üzerindeki uğrak noktalara ve rota bilgilerine kolaylıkla ulaşıyor.

- Rota oluşturma, yer imi özelliği ve canlı sınır kapıları takibi

Uygulama, "Hedef Şehir" girilerek vatandaşların bulundukları konumdan belirledikleri şehre gidebilecekleri en uygun rotayı gösterilirken, ayrıca vatandaşlar belirlenen rota üzerindeki ülkelerin bilgilerine de ulaşıyor.

Kullanıcılar "Yol Tarifi Başlat" butonu sayesinde önerilen rotayı harita uygulamalarına aktarabiliyor. Bunun yanında ise uygulamayı kullanan vatandaşlar rotaları üzerindeki, restoran, tarihi eser, otel gibi önemli uğrak noktalarını da görebiliyor. Bu noktalara yaklaşıldığında vatandaşlara anlık olarak bildirimler gidiyor.

Uygulama sayesinde vatandaşlar sınır kapılarındaki hareketliliği de canlı olarak takip ediyor. Uygulamanın ana sayfasında bulunan Memleket Yolu Whatsapp hattından da sorularına cevap buluyor.

- Ülke bilgileri ve önemli duyurular

Ülke bilgileri bölümü sayesinde birçok ülke ile ilgili detaylı bilgi uygulamada yer alıyor. Vatandaşları ilgilendiren önemli haberler ve YTB faaliyetleri de güncel olarak uygulamada sunuluyor. Yola çıkmadan önce dikkat edilmesi gereken hususlar da uygulamada vatandaşların karşısına çıkıyor.

YTB, yine yurt dışında yaşayan minik vatandaşları da unutmadı ve onlar için "Yol Arkadaşım Türkçe" bölümünü uygulamaya ekledi. Bütün bunların yanında Kültür ve Turizm Bakanlığı altyapısı ile geliştirilmiş olan Kültür Portalı entegrasyonu da uygulamada hizmete sunuluyor. Vatandaşlar bu portalda Türkiye'deki kültürel miraslara erişebiliyor.

"Memleket Yolu" mobil uygulamasına android için "https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ytb.ytbmobile&hl=en&gl=us", IOS için ise "https://apps.apple.com/tr/app/memleket-yolu/id1575533643?l=tr" üzerinden erişilebilir.