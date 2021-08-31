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Şırnak Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi imzalandı

Şırnak Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında 208 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
31 Ağustos 2021 12:55
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Şırnak Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi imzalandı

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, toplu iş sözleşmesinin imzalanması amacıyla Belediye Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, amaçlarının enflasyona karşı işçileri ezdirmemek olduğunu söyledi.

Yarka, "Belediye gelirleri kapsamında sizlerin artış oranlarınızı belirlemek için buradayız. Sizlerin mağdur olmaması için belediyenin bütçesini adil bir şekilde dağıtmak ve devletin öngördüğü artış yöntemine göre hareket etmek istiyoruz." dedi.

Toplu iş sözleşmesinde enflasyon yüzde 18,95 iken, yüzde 19 oranında artış ön gördüklerini bildiren Yarka, şöyle konuştu:

"En yüksek maaşlı çalışanın 62 lira 16 kuruş olan yevmiyesi 194 lira 98 kuruş oldu. Yevmiye farkı 32 lira 82 kuruş, aylık brüt 984 lira 60 kuruş ve net 689 lira artış oldu. En düşük maaşlı çalışan kişinin eski maaşının 119 lira 25 kuruş olan yevmiyesi 143 lira 91 kuruşa yükseldi. Günlük 24 lira 66 kuruş, aylık brüt 739 lira 80 kuruş ve net artış 517 lira 86 kuruş oldu."

HAK-İŞ (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal ise sendikanın, üyelerinin çalışma koşullarını iyileştirmek, ücretlerini artırmak, çeşitli ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını sağlamakla görevli olduğunu aktardı.

Sendikanın, her zaman üyelerinin yanında olmakla görevli olduğunu dile getiren Usal, şöyle devam etti:

"İş yerlerinde insanlık onuruna yaraşır bir çalışma ortamı yaratmak, işçilerin kendilerini ve iş hayatına ilişkin tüm konularda söz ve karar sahibi olmalarını sağlamak için üyeleri adına işverenlerle toplu iş sözleşmesi yapmak ve onu iş yerlerinde uygulatmak en temel işlevleridir."

Daha sonra 208 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Anadolu Ajansı
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