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Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor

Adli tatilin sona ermesiyle birlikte başlayacak olan 2021-2022 adli yılı yarın başlıyor.
31 Ağustos 2021 13:43
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Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor

Yargıtay yeni hizmet binasının açılışı ile 1 Eylül'den itibaren başlayacak adli yıl, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ında katılacağı törenle yeni dönemine başlamış olacak.

Yaklaşık 40 gün süren adli tatilde nöbetçi mahkemeler ve tutuklu dosyalara bakılırken, diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilmişti. Yargıtay, Danıştay'da sadece nöbetçi birimler görev yaparken Anayasa Mahkemesi ise adli tatil döneminde yer almadı.

Ankara Ahlatlıbel'de hizmet verecek yeni Yargıtay binasındaki törenle birlikte başlayacak adli tatilin açılış konuşmasını Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı açılış töreninde yeni binanın tanıtımı da yapılacak.

Ankara'da 6 ayrı binada hizmet veren Yargıtay, bundan sonraki süreçte Ahlatlıbel'deki yeni yerleşkesinde faaliyet gösterecek. Adli yılın açılışı ile birlikte yeni yerleşkesinde hizmet verecek olan Yargıtay'da 1 başkan, 1 başsavcı, 2 başkan vekili, 1 başsavcı vekili, 24 daire başkanı, 1 genel sekreter dahil 364 üye, 800 tetkik hakimi, 207 cumhuriyet savcısı ve bin 915 personelin görev yapacağı, toplam dosya sayısının da 515 bin 957 olduğu Akarca tarafından belirtilmişti.

İhlas Haber Ajansı
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