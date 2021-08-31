1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Anzer balının kilogramı 1200 lira oldu

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2300-3000 rakımda üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği bilinen Anzer balında bu yıl 2 ton 400 kilogram ürün tahlile gönderildi
31 Ağustos 2021 14:05
+Aa- Yazdır
Anzer balının kilogramı 1200 lira oldu

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Anzer Yaylası'nda 2300-3000 rakımda üretilen ve pek çok hastalığa iyi geldiği için alıcısı bir yıl önceden sıraya giren Anzer balı bu sene kilogramı 1200 liradan satışa sunulacak.

Anzer balı üretebilmek amacıyla her yıl haziran ayı içerisinde yüz aile, yaklaşık 2 bin 500 kovanı güneşlenme oranına göre yaylaya yerleştiriyor.

Hava şartları yıllık bal üretiminde belirleyici olurken, üretim kalitesi ve hava şartlarına uygunluğu dolayısıyla Kafkas ırkı arı tercih ediliyor.

Ayıların zarar vermemesi için kovanlarını kafeslere yerleştirerek kilitleyen arıcılar, hava şartları ve çiçek açma çokluğuna göre ağustos ve eylül ayı içerisinde bal sağımı gerçekleştiriyor.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi çatısı altında birleşen arıcılardan toplanan ballar, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde polen analizi yapıldıktan sonra tescil edilip mühürlenerek piyasaya sunuluyor.

Kooperatif Başkanı Osman Civelek, AA muhabirine, 2020 yılında 2 ton balın üretilip, satışa sunulduğunu söyledi.

Bu yıl hava şartlarının yaylada iyi olması nedeniyle rekoltenin arttığını vurgulayan Civelek, "Kooperatif olarak bu yıl 2 ton 400 kilogram balı Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünde tahlile gönderdik. Tahlil sonuçlarının gelmesinin ardından etiketleyip satışa sunacağız." dedi.

Civelek, ekonomik dengeleri gözeterek fiyat politikası oluşturduklarını kaydederek, "Son iki yılda bala zam yapmamıştık. Ekonomik girdilerin yükselmesi nedeniyle belli bir miktar zam yaptık. Kooperatif kararıyla Anzer balının kilogram fiyatını 1200 lira yaptık. Yarım kilogram fiyatını 600 lira olarak belirledik. Polen fiyatlarında bir miktar artış ile 400 gram poleni 600, 200 gram poleni 300, 10 gram poleni 150 lira olarak belirledik. " diye konuştu.

Talebin tamamının karşılanmasının zor göründüğünü dile getiren Civelek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Salgın nedeniyle son yıllarda halkın talepleri yoğun oldu. Balın şifa kaynağı olduğu biliniyor, özellikle polen, hastalar tarafından yoğun olarak tüketildi. Bir önceki dönemden 500 kilogram sipariş var. Yeni siparişlerle bin kilograma çıktı. Tahlilden gelen ballardan bin kilogram hemen teslim edeceğiz. Aciliyet sırasına göre kalan balları vereceğiz. Balın, 2 bin 400 kilogramın tamamı tahlilden uygun gelmeyebilir. Kriterlere uygun iki ton bal elimizde olursa rahat ederiz. İki tonun altına düşerse müşterilerimizin taleplerini karşılamakta zorlanabiliriz."

Civelek, Anzer balının taklitlerinin piyasada yer aldığına, bundan dolayı ambalajları her yıl değiştirdiklerine dikkati çekerek, tüketicilerden kooperatifin etiketi, ıslak mührü ve barkodunun olmadığı ürünleri tercih etmemelerini istedi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Büyüme rakamları yarın açıklanacak: İşte ekonomistlerin beklentisi
31 Ağustos 2021 14:28		 Borsa günün ilk yarısında yükseldi
31 Ağustos 2021 13:13
Çeyrek altın ne kadar oldu?
31 Ağustos 2021 12:38		 Doların gün ortasında düşüşü devam etti
31 Ağustos 2021 12:15
İş dünyası yarın açıklanacak büyüme verileri öncesi beklentilerini paylaştı
31 Ağustos 2021 11:50		 İnsansız helikopter Alpin, askeri görevler için güçlendirildi
31 Ağustos 2021 11:34
99 yıllık devrin sonu: Kurşunlu benzin kullanımı sona erdi
31 Ağustos 2021 11:32		 Bozkurt'ta iş yeri zarar gören esnaf için konteyner dükkan alanı oluşturuldu
31 Ağustos 2021 11:22
Hızlı tren hattının Çerkezköy-Kapıkule etabında çalışmaların yüzde 47'si tamamlandı
31 Ağustos 2021 11:19		 Hizmet enflasyonu yüzde 37'ye yükseldi
31 Ağustos 2021 10:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:28 - Büyüme rakamları yarın açıklanacak: İşte ekonomistlerin beklentisi14:23 - Prof. Dr. Taşova: Aşı ağır vakaları engelliyor14:13 - Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem14:11 - Yurtdışında alınan diplomalar ülkemizde nasıl kullanılır?14:05 - Anzer balının kilogramı 1200 lira oldu14:01 - 4 soru özelinde toplu sözleşme sonrasında yaşanan sıkıntılar
13:58 - Motor ustası ürettiği iki araç için patent başvurusunda bulunacak13:54 - Ormanda karşılaştığı ayı ile selfie yaptı13:43 - Adli yıl 1 Eylül'de başlıyor13:34 - Yanan alanları inceleyecek AK Parti heyeti, Erdoğan'a rapor sunacak13:29 - Türkiye- Mısır Siyasi İstişareleri ikinci turu 7-8 Eylül'de13:23 - Çimento ve fiyatı artan ürünler Rekabet Kurulunun takibinde
13:13 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:11 - Leylekler 10 gün erken göç etti: Sert kışın habercisi mi?13:04 - 5'i FETÖ mensubu 6 kişi Edirne'de sınırda yakalandı12:55 - Şırnak Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi imzalandı12:45 - 'Yurt dışında yaşayan vatandaşlar için 'Memleket Yolu' mobil uygulaması
12:38 - Çeyrek altın ne kadar oldu?
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Mahmut Özer, 25 gündür yemin etmedi, işlemleri dava edilebilir
Ünlü Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
YKS yerleştirmelerinde üniversite taban puanlarını açıkladı
Üniversite kayıt tarihleri belli oldu
Bu yıl FETÖ soruşturmalarında sivillere ve kurumlara ağırlık verilecek
Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi subay oldu
Seçim barajı revize edildi, yüzde 5'te uzlaşı sağlandı
99 yıllık devrin sonu: Kurşunlu benzin kullanımı sona erdi
YÖK Başkanı: Üzülmeyin, bu yıla has 2. yerleştirme yapılacak
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kafa radyo 1
yüzdeki çiller 1
şu an çalan şarkı 3
laf salatası 1
sinek avlamak 1
Yazlık kışlıkların bu yıl yer değiştirememesi 1
Kafada havluyla sadrazam gibi gezmek 1
insanları anlamamak 1
boş ders 1
Uluslararası ticaret ve finansman 1
SON İLANLAR
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam