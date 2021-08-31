Kütahya'da 5 büyüklüğünde deprem

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMASI İÇİN TERCİHLER BAŞLADI Milli Eğitim Bakanlığının 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için tercihler başladı. Öğretmen adayları, 2 Eylül'e kadar tercihlerini yapabilecek. Sonuçlar ise 3 Eylül'de açıklanacak.