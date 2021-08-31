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Prof. Dr. Taşova: Aşı ağır vakaları engelliyor

Prof. Dr. Yeşim Taşova, hiçbir aşının virüsü yüzde 100 oranında engellemeyeceğini ancak ağır vakaların önüne geçilebileceğini belirterek, "Yoğun bakımda yatanların tamamına yakını aşısız olanlar. Bunlar mutasyon geçiren virüslerdir. Ufacık mutasyonlar bile aşıyla ilgili sıkıntı oluşturabilir. Aşı olunduğunda vücutta uzunca bir süre antikor olacağı için virüs kalmayacak. Ortada dolaşan virüsler de azalacak ve mutasyon şansını yitirecek" dedi.
31 Ağustos 2021 14:23
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Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, Adana'nın düşük riskli iller arasında yer aldığını belirterek, "Aşı duyarlılığı anlamında çok sevindirici bir durum. Çünkü bu pandemiden korunmamızın en önemli yolu aşı olunması. Toplumun yüzde 60-70'i aşı olduğu zaman daha ağır vakaların olması engellenecek. Hastanelerimiz ve yoğun bakımların daha az doluluk anlamına gelmesi demek olacak. Adana'yı daha erken bu kategoriye geçer diye bekliyordum ama bu da sevindirici" diye konuştu.

"Aşı olmuyorlarsa PCR testine katlanmak durumundalar"

6 Eylül'den itibaren konser, sinema ve tiyatro gibi faaliyetlere katılımında negatif PCR testi zorunluluğu getirilmesini de yorumlayan Prof. Dr. Yeşim Taşova, "Aşı olunmuyorsa diğer insanların da korunması adına kişilerin negatif olması beklentisi içerisindeyim. O yüzden tek korunma yolu aşı olduğu için bu PCR testi olayına katlanmak durumunda olduklarını düşünüyorum kendi adıma" dedi.

Yoğun bakımdaki hastaların genelinin aşısızlardan oluştuğunu anlatan Prof. Dr. Taşova, "Adana'daki yoğun bakım doluluk oranı da Türkiye'deki orana benziyor. Yoğun bakımda yatanların tamamına yakını aşısız olanlar. Bir de ilk 2 dozu Sinovac olmuş, aradan 6-8 ay geçmesine rağmen 3.doz aşısını olmamış kişiler var. Tabi ki baktığınız zaman Biontech ve diğer aşılarla ilgili yüzde 90-95 oranında koruyuculuk var. Ancak yüzde 5-10'luk bir grupta ne yapılırsa yapılsın o koruyuculuğu alamıyor. Böyle bir grup olduğunu da akılda tutmak lazım" ifadelerini kullandı.

"Hiçbir aşı virüsü yüzde 100 engelleyemez"

Hiçbir aşının virüsleri yüzde 100 oranında engellemediğini belirten Prof. Dr. Taşova, şunları kaydetti:
"Aşının en önemli yararı ağır enfeksiyonu engellenmesi ve hastaneye yatış ile yoğun bakım doluluk oranlarının azalması yönünde olacak. Örneğin grip aşısı olduğumuzda da grip enfeksiyonuna yakalanabiliyoruz. Hiçbir aşı yüzde yüz engelleyemez. Çünkü bunlar mutasyon geçiren virüslerdir. Ufacık mutasyonlar bile aşıyla ilgili sıkıntı oluşturabilir. O nedenle önemli olan aşının yapılıp, ağır vakaların engellenmesidir. Aşı olduğunuzda vücutta uzunca bir süre antikor olacağı için vücutta virüs kalmayacak. Ortada dolaşan virüsler azalacak. Mutasyon şansını yitirecek. Bütün varyantların nedeni ortamda virüsün olması. Bu virüsler de zaten çok mutasyon geçiriyorlar."
Prof. Dr. Yeşim Taşova, pandeminin sonunun; maske, mesafe ve hijyene önem gösterip aşı olarak ortamdaki virüsün azalmasıyla mümkün olacağını ifade etti.
İhlas Haber Ajansı
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