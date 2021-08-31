Büyüme rakamları yarın açıklanacak: İşte ekonomistlerin beklentisi
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 21,8 büyümesini bekliyor
|31 Ağustos 2021 14:28
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Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın duyurulacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2021 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden açıklayacak.
AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 16 ekonomist, ikinci çeyrekte Türkiye ekonomisinin yüzde 21,8 büyümesini bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, yüzde 19 ile yüzde 24 aralığında yer alıyor.
Ekonomistlerin 2021 yılı GSYH beklentilerinin ortalaması ise yüzde 8,1 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin 2021 yılı büyüme beklentileri, yüzde 6,7 ile yüzde 9,5 aralığında oldu.
Türkiye ekonomisi, ilk çeyrekte yüzde 7 büyümüştü.
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