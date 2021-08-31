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İİBF ve bazı mühendislik bölümlerinin kontenjanı boş kaldı

2021 YKS sonuçlarına göre birçok bölümde doluluk sorunu yaşanıyor. Geçen yıla göre sıfır çeken lisans programı sayısı sekiz kat arttı! İİBF, Ziraat Fakülteleri, Felsefe Bölümleri, Su Ürünleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği gibi birçok bölüme olan ilginin artık yok denilecek seviyeye geldiğini görüyoruz.
31 Ağustos 2021 14:35
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İİBF ve bazı mühendislik bölümlerinin kontenjanı boş kaldı

2021 yılı YKS sonuçlarına göre 1 milyonu aşkın adayın barajı geçememesiyle birlikte yeni bir çalışma yapılması gündeme gelmiş, bunun sonucunda ise bu seneye özgü olmak üzere ikinci bir ek yerleştirmenin yapılmasına karar verilmiştir.

Buna göre, emel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YDT) puanı asgari 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek duruma getirilmiş oldu.

Barajı geçemeyen aday sayısındaki ciddi artış ve bazı programlara olan ilginin kademeli olarak azalması sonucunda sadece lisans düzeyinde "sıfır çeken" program sayısında sekiz kat artış olmuştur. 2020 yılı YKS sonuçlarına göre lisans düzeyinde 21 programı bir öğrenci bile tercih etmezken, 2021 YKS sonuçlarına göre bu sayı 166'a yükselmiştir.

Sıfır çeken programlara bir göz gezdirdiğimizde; özellikle İİBF, Ziraat Fakülteleri, Felsefe Bölümleri, Su Ürünleri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Gıda Mühendisliği gibi birçok bölüme olan ilginin artık yok denilecek seviyeye geldiğini görüyoruz.

İlerleyen günlerde farklı analiz ve göstergeler üzerinden YKS yerleştirmelerine dair bilgilendirmelere devam edeceğiz.

Sıfır çeken lisans programlarına ulaşmak için TIKLAYINIZ.
Memurlar.Net
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