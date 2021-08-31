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Başkasının HES kodunu kullanan korona hastası, otobüste yakalandı

Aydın'ın Söke ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsünde başkasına ait HES koduyla yolculuk yaparken yakalanan Kovid-19 hastası, yurtta karantinaya alındı.
31 Ağustos 2021 14:42
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Başkasının HES kodunu kullanan korona hastası, otobüste yakalandı

Alınan bilgiye göre, Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan M.Z.T, İstanbul'a gitmek için arkadaşına ait HES kodunu kullanarak otobüs bileti aldı.

İhbar üzerine polis ekipleri, Söke Otogarı'nda otobüsü durdurdu. HES kodu taraması sonucu karantinada olması gerektiği belirlenen M.Z.T, 3 bin 150 lira para cezası kesilerek, karantina süresini tamamlaması için Germencik Kredi Yurtlar Kurumu yurduna gönderildi.

Otobüsteki yolcular, M.Z.T'ye tepki gösterdi.

Öte yandan, Söke Belediyesi ekipleri, tahliye edilen otobüsü dezenfekte etti.
Anadolu Ajansı
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