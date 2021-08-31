Dereden gelen kötü kokuya vantilatörlü önlem
|31 Ağustos 2021 14:52
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Hafta sonları İstanbulluların ve il dışından gelen vatandaşların uğrak yeri olan Çengelköy Sahili'nde son zamanlarda yaşanan koku problemi vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor.
Çengelköy'den Boğaz'a uzanan Bekar Deresi'nden yayılan kötü kokular nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşıyor. Esnaf ise müşterilerinin kokudan dolayı kaçtığını söylüyor.
Vantilatörlü önlem
Sahildeki işletmeler müşteri kaybetmemek için, dereden gelen kötü kokuya vantilatörlü önlem aldı. İş yerinin dış cephesine asılan vantilatörlerle koku engellenmeye çalışılıyor.
"İnsanlar burnunu tutarak gidiyor"
Balık restoranı işletmecisi Hasan Çubuk, "Ön tarafta altı tane masam var. Buraya müşteri oturtamıyorum. İnsanlar burnunu tutarak gidiyor. Maske olduğu halde burunlarını tutuyorlar. İSKİ'yi aradık, gereken yerlere söylüyoruz. Bir an önce sorunun çözülmesini istiyoruz. Pervaneler çözüm olmuyor. Mümkün değil çünkü çok ağır bir koku. Buranın İSKİ tarafından yıkanması lazım" dedi.
"Gerçekten çok rahatsız edici"
Ailesiyle birlikte kahvaltı etmeye gelen Mediha Şahin, "Sabah kahvaltısına geldik ama bu kokudan kahvaltı mı yaptık bilmiyorum. Nasıl anlatabilirim. Gerçekten çok rahatsız edici. Buna bir çözüm bulsunlar. Yemekle bu, kesinlikle olmuyor" açıklamasını yaptı.
Sahile İskenderun'dan gelen Nil Su ise şunları söyledi:
"Pervane takmışlar, kokuyu üst üste bize itmeye çalışıyorlar. Fotoğraf çekilmeye gelecekseniz büyük bir rahatsızlık duyacaksınız burada. 6-7 ay önce COVID-19 geçirdim. Hala koku almada problemim var. Maskeli olmama rağmen çok net bir şekilde alıyorum kokuyu."
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