2021 YKS robotuna taban puanları ekledik
2021 YKS tercih sonuçları açıklandı... Memurlar.net'in hazırladığı YKS Robotu'na tüm bölümlerin taban puanları eklendi.
|31 Ağustos 2021 14:52
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2021 YKS tercih sonuçları bugün itibariyle açıklandı.
Üniversite kayıtları 6-10 Eylül, elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül tarihleri arasında alınacak.
Memurlar.net olarak hazırladığımız YKS robotuna taban puanları ekledik.
SAY, SÖZ, EA ve DİL alanlarını seçtikten sonra program, üniversite, şehir, üniversite türü, başarı puanı, başarı sırası özelinde arama yapabilirsiniz.
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