Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü
|31 Ağustos 2021 15:27
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Türkiye'de yaşanan orman yangınlarının ardından tüm illerde belirli noktalarda mangal yakmak yasaklandı, belirlenen noktalarda ise saat sınırlaması getirildi. Durum böyle olunca azalan tavuk talebine karşın ızgaralık tavuk gruplarında ortalama kiloda 4 TL'lik bir düşüş yaşandı. Yaşanan düşüşü tamamen mangal sezonuna bağlayan Samsun Kasaplar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Pamuk, yumurta fiyatlarının arttığını açıkladı.
"Izgara çeşitleri 4 TL düştü, göğüs ise 8 TL zamlandı"
Izgara türlerinde ve bütün tavukta düşüş yaşanmasına rağmen döner yapmak için kullanılan göğüs bölümünde fiyat artışı yaşandığına dikkat çeken Mustafa Pamuk, "Orman yangınları sonrası gelen yasakların ardından mangal sezonunda bir yavaşlama oldu. Satışlar azalınca durum tezgaha yansıdı. Aslında tavuk fiyatlarının daha da düşmesi lazımdı ama bekliyoruz. Tavuk fiyatları düşerken yumurta yükseliyor. Tavuk fiyatlarında ızgara türünde kilo başına 4 TL'lik bir düşüş yaşandı. Bütün tavuk fiyatlarında ise fazla bir indirim olmadı. Bütün tavukta kilo başına 1-1,5 TL bir düşüş yaşandı. Bütün tavuğun kilosu 18 TL'ye kadar geriledi. Izgara türlerinden but pirzolası 27 TL'den 22 TL'ye düştü. Kanat 30 TL'den 25 TL'ye düştü. Baget 24 TL'den 20 TL'ye düştü. Göğüs grubunda ise fiyatlar arttı. Çünkü göğüs ızgara grubunda değil ve her zaman döner yapılabiliyor. Göğüsün fiyatı 20 TL'den 28 TL'ye kadar çıktı" dedi.
"Böyle giderse yumurta fiyatları yine 40-45 TL'yi bulur"
Yumurta fiyatlarının tekrardan yükselişe geçtiğine de değinen Pamuk, "S boy denilen en küçük boy yumurtanın kolisi 18 TL'ye kadar düşmüştü. Şu anda ise yumurtanın kolisi 30 TL'ye kadar geldi. Bu artışı okul sezonun açılmasına bağlayabiliriz. Yumurta fiyatları bu trendde giderse fiyatlar 30 TL'de de kalmayacak. Ocak ayında yumurtanın kolisi 40-45 TL'ye gelmişti. Yeniden o fiyatlara gelebilir. Böyle giderse tekrardan altın yumurtlayan tavuk olacak" diye konuştu.
Tavuk fiyatlarının şu andaki fiyatların 5 TL daha altında olması gerektiğini savunan Pamuk, şu anda ortalama bütün bir tavuğun fiyatının ise 36 TL bandında olduğunu ifade etti.
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