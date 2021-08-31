1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı.
31 Ağustos 2021 15:42
+Aa- Yazdır
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı

Güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri F.D, İ.S, D.A, R.Ş, R.Y, M.K ve M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden D.A, R.Ş, R.Y, M.K ve M.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün güvenlik güçleri tarafından, Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yapılan operasyonda yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 7 zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
5'i FETÖ mensubu 6 kişi Edirne'de sınırda yakalandı
31 Ağustos 2021 13:04		 Saldırı girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
31 Ağustos 2021 11:29
Antalya'da FETÖ operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı
31 Ağustos 2021 11:26		 Başkent'te 2 FETÖ operasyonunda toplam 15 gözaltı
31 Ağustos 2021 09:27
Bu yıl FETÖ soruşturmalarında sivillere ve kurumlara ağırlık verilecek
31 Ağustos 2021 07:10		 Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu
30 Ağustos 2021 18:50
Metina'da 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
30 Ağustos 2021 14:28		 Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı
30 Ağustos 2021 13:44
Trabzon'da DEAŞ operasyonunda bir kişi yakalandı
30 Ağustos 2021 12:52		 Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
30 Ağustos 2021 12:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:56 - Sağlık çalışanı, balayı yolunda trafik kazasında hayatını kaybetti15:51 - Kütahya'da 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında 16 artçı sarsıntı15:42 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı15:34 - Tarım Kredi ürünlerinin satışının yapılacağı ilk mağaza açıldı15:27 - Mangal yasağı tavuk fiyatlarını düşürdü15:25 - Ormanda karşılaştığı ayı ile selfie yaptı
15:19 - İHL'li öğrenciler elektrikli araba üretti, Elon Musk'ın Tesla'sına rakip çıktı15:09 - Yunanistan'da kabine değişti: Yeni bakan görevi kabul etmedi15:05 - Serin ve yağışlı hava geliyor14:52 - Dereden gelen kötü kokuya vantilatörlü önlem14:52 - 2021 YKS robotuna taban puanları ekledik14:42 - Başkasının HES kodunu kullanan korona hastası, otobüste yakalandı
14:35 - İİBF ve bazı mühendislik bölümlerinin kontenjanı boş kaldı14:32 - Doktorların müdahale etmediği yaralı kadın ambulans beklerken öldü14:28 - Büyüme rakamları yarın açıklanacak: İşte ekonomistlerin beklentisi14:23 - Prof. Dr. Taşova: Aşı ağır vakaları engelliyor14:11 - Yurtdışında alınan diplomalar ülkemizde nasıl kullanılır?
14:05 - Anzer balının kilogramı 1200 lira oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
Mahmut Özer, 25 gündür yemin etmedi, işlemleri dava edilebilir
YKS yerleştirmelerinde üniversite taban puanlarını açıkladı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ünlü Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
İİBF ve bazı mühendislik bölümlerinin kontenjanı boş kaldı
99 yıllık devrin sonu: Kurşunlu benzin kullanımı sona erdi
Üniversite kayıt tarihleri belli oldu
Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi subay oldu
Seçim barajı revize edildi, yüzde 5'te uzlaşı sağlandı
Bu yıl FETÖ soruşturmalarında sivillere ve kurumlara ağırlık verilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
insanları anlamamak 1
sonbahara yakışmak 2
insanların zekasını tartmak 1
30 ağustos zafer bayramı 1
kahveye giden erkekler 1
kafa radyo 1
Telefon numarasını hiç değiştirmeyen kişi 8
sinek avlamak 1
Kafada havluyla sadrazam gibi gezmek 1
unutulmayan öğrencilik anıları 1
SON İLANLAR
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yüksek İhtisas Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam