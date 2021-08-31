Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan 7 FETÖ şüphelisinden 5'i tutuklandı.
|31 Ağustos 2021 15:42
|+Aa- Yazdır
Güvenlik güçleri tarafından 1. derece askeri yasak bölgede yakalanan FETÖ şüphelileri F.D, İ.S, D.A, R.Ş, R.Y, M.K ve M.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden D.A, R.Ş, R.Y, M.K ve M.Y, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün güvenlik güçleri tarafından, Meriç ilçesinde 1. derece askeri yasak bölgede yapılan operasyonda yasadışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 7 zanlı yakalanarak gözaltına alınmıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|5'i FETÖ mensubu 6 kişi Edirne'de sınırda yakalandı
31 Ağustos 2021 13:04
|Saldırı girişiminde bulunan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
31 Ağustos 2021 11:29
|Antalya'da FETÖ operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı
31 Ağustos 2021 11:26
|Başkent'te 2 FETÖ operasyonunda toplam 15 gözaltı
31 Ağustos 2021 09:27
|Bu yıl FETÖ soruşturmalarında sivillere ve kurumlara ağırlık verilecek
31 Ağustos 2021 07:10
|Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 12 oldu
30 Ağustos 2021 18:50
|Metina'da 3 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
30 Ağustos 2021 14:28
|Yunanistan'a kaçarken yakalanan 7 FETÖ şüphelisi tutuklandı
30 Ağustos 2021 13:44
|Trabzon'da DEAŞ operasyonunda bir kişi yakalandı
30 Ağustos 2021 12:52
|Şırnak'ta terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
30 Ağustos 2021 12:14