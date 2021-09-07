Danıştay'dan öğretim üyesi atamalarındaki jüri tespitine dair önemli tespit!

Dava konusu olayda, bir yükseköğretim kurumunun doktor öğretim üyesi kadrosuna başvuran aday hakkında belirlenen jürilerin 2 olumsuz, 1 olumlu olması sonucunda atanması uygun bulunmamıştır.

İlgili tarafından açılan dava sonucunda İlk Derece Mahkemesince verilen kararda; davacının atanmak için başvuruda bulunduğu kadro için birim yöneticisi olan Bölüm Başkanının yazılı görüşünün alınmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Danıştay'a üniversite tarafından temyiz edilen dosya sonucunda Sekizinci Daire, doktor öğretim üyesi jürisinin kurulmasında üçüncü kişinin seçimine dair bir kriterin ilgili mevzuatta yer almadığı, bir bölüme alınması planlanan doktor öğretim üyesi ilanına başvuran adayları değerlendirecek olan jüri heyetinden bir kişinin o birimin yöneticisi, bir kişinin tarafsızlığın sağlanması amacıyla üniversite dışından seçileceği, üçüncü bir kişinin ise öncelikli olarak üniversiteden seçilmesi gerektiği , şayet unvan itibariyle jüri üyesi belirlenemiyor ise zorunluluk halinde jüri üyesinin dışarıdan seçilebileceği sonucuna varmıştır.

Sekizinci Daire, bu gerekçelerle karar düzeltme istemini reddetmiştir.

DANIŞTAY

SEKİZİNCİ DAİRESİ

Esas No.: 2019/8119

Karar No.: 2020/6099

T.C. Danıştay Başkanlığı - 8. Daire

Esas No.: 2019/8119

Karar No.: 2020/6099

Karar tarihi: 29.12.2020

Kararın Düzeltilmesi İsteminde Bulunan (Davalı): ... Üniversitesi Rektörlüğü

Vekili: Av..

Karşı Taraf (Davacı):..

Vekili: Av...

İstemin Özeti : Danıştay Sekizinci Dairesinin 12/04/2019 gün ve E:2014/7140, K:2019/3063 sayılı kararının hukuka aykırı olduğu öne sürülerek, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

Savunmanın Özeti :Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : ..

Düşüncesi : Karar düzeltme istemin açıklama ile reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Dava; .. Üniversitesi .. Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen 1(bir) adet yardımcı doçent kadrosuna başvuruda bulunan davacının, anılan kadroya atanmamasına ilişkin 11/02/2013 tarih ve 50-2881 sayılı davalı idare işleminin iptali istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince; akademik kadrolara yapılacak atamalarda adayın bilimsel yeterliliği ile atanma koşulları bakımından değerlendirilmesinde yüksek öğretim kurumlarınca mevzuatla belirlenen şartlara göre jüri teşekkül ettirilmesi zorunlu olup, davacının atanmak için başvuruda bulunduğu kadro için birim yöneticisi olan .. Anabilim Dalı Bölüm Başkanı olan Doç. Dr. ..'e davacının dokümanları gönderilmek suretiyle usulüne uygun olarak yazılı görüşünün alınmadığı anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun (işlem tarihindeki haliyle) 'Yardımcı Doçentliğe atama' başlıklı 23. maddesinde; "Bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik, isteklilerin başvurması için rektörlükçe ilan edilir. Fakültelerde ve fakültelere bağlı kuruluşlarda dekan, rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokullarda müdürler; biri o birimin yöneticisi, biri de o üniversite dışından olmak üzere üç profesör veya doçent tespit ederek bunlardan adayların her biri hakkında yazılı mütalaa isterler. Dekan veya ilgili müdür kendi yönetim kurullarının görüşünü de aldıktan sonra önerilerini rektöre sunar. Atama, rektör tarafından yapılır..." hükmü düzenlenmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan davacının, Ankara Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesinde radyoloji alanında uzmanlık eğitimini tamamladığı, .... Üniversitesi .... Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı için ilan edilen 1 adet yardımcı doçent kadrosuna başvuruda bulunduğu, bilimsel çalışmalarını değerlendirmek üzere ..... Üniversitesi'nden Prof. Dr. ....., ..... Üniversitesi'nden Doç. Dr. .....'ın ve davalı idareden ...... .'ın jüri üyesi olarak belirlendiği, düzenlenen raporlarda jüri üyelerinin birinin olumlu, ikisinin olumsuz görüş bildirdiği, 02/01/2013 tarih ve 8 sayılı .... Üniversitesi ...... Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Kararı ile davacının anılan kadroya atanmasının uygun olmadığına karar verilmesi üzerine, bu işleminin iptali istemiyle bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 23. maddesine göre; bir üniversite biriminde açık bulunan yardımcı doçentlik kadrosuna yapılan başvuruların değerlendirilmesi amacıyla oluşturulacak jürinin Fakültelerde ve bağlı kuruluşlarında dekan tarafından seçileceği, seçilecek kişilerden birinin alım yapılacak olan birimin yöneticisi, bir kişinin ise üniversite dışından seçebileceği anlaşılmakta olup, üç kişiden oluşan jüri heyetinin son üyesinin alım yapılacak üniversiteden mi yoksa üniversite dışından mı olması gerektiğine dair açıkça bir kural getirilmediği görülmüştür. Bu durumda jürinin oluşumunda yer alacak üçüncü üyenin belirlenmesi noktasında yorum mekanizmalarının işletilmesi, diğer bir ifade ile lafzi, amaçsal ya da diğer yorum yöntemleri kullanılarak yorumlanması gerekmektedir.

İdare hukuku, içtihadi bir hukuk dalı olup, yasa kurallarının ve buna dayalı alt düzenlemelerin; hukuk ve hakkaniyete uygun sonuçlar doğurması amacı doğrultusunda amaçsal yoruma tabi tutulması mümkündür. Kanunların, Anayasa ve hukukun genel ilkelerinin amacına uygun bir şekilde yorumlanmasının, hukuki yorum yöntemlerinden birisidir.

Bir üniversitenin ihtiyacı doğrultusunda yardımcı doçent alımı ilanına yapılacak başvuruların değerlendirilmesinde adayların bilimsel ve mesleki yeterlilikleri ile alım yapılması planlanan bölüme ve gösterilen eğitime sağlayabilecekleri katkılar da değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme ise en sağlıklı ve gerçekçi bir biçimde o bölümde görev yapan kişiler tarafından yapılabilecektir. Zira bölümde okutulan dersler, yapılan bilimsel araştırma ve çalışmalar ile bölümün gelişimsel takibi en iyi bölümde çalışan kişiler tarafından yapılabilecektir.

Yasa koyucu tarafından jüri heyetinin teşekkülünde üçüncü kişinin seçimine dair bir kriterin yer almadığından kanun hükmünün amaçsal yorumlanması gerekmekte olup, bir bölüme alınması planlanan yardımcı doçentlik ilanına başvuran adayları değerlendirecek olan jüri heyetinden bir kişinin o birimin yöneticisi, bir kişinin tarafsızlığın sağlanması amacıyla üniversite dışından seçileceği, üçüncü bir kişinin ise öncelikli olarak üniversiteden seçilmesi, şayet unvan itibariyle jüri üyesi belirlenemiyor ise, zorunluluk halinde jüri üyesinin dışarıdan seçilebileceği sonucuna varılmıştır.

Danıştay dava daireleri ve İdari veya Vergi Dava Daireleri Kurulları tarafından verilen kararlar hakkında karar düzeltilmesi yoluna başvurulabilmesi 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesinde yazılı nedenlerin bulunmasına bağlıdır.

Açıklanan nedenlerle, istemde bulunan tarafından öne sürülen düzeltme nedenleri sözü edilen maddede belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymadığından karar düzeltme isteminin yukarıda yer alan açıklama ile reddine, karar düzeltme giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına, 29/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.