Lunaparkta bindiği oyuncakta fenalaşan genç kız hayatını kaybetti
|31 Ağustos 2021 16:12
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Olay, dün Denizköşkler Sahil'de bulunan Lunapark'ta meydana geldi. Edinilen
bilgilere göre Zeynep Günay(19) ailesiyle birlikte gittiği lunaparkta bir oyuncağa
bindi. Oyuncağın hızlanmasıyla fenalaşan genç kız, inmek istedi. Kızlarının
fenalaştığını gören aile oyuncağın durdurulmasını söylese de görevliler aldırış
etmedi.
Uzun uğraşlar sonucunda durdurulan oyuncaktan inen genç kız, fenalaştı. Aile
görevlilerden ambulans çağırmasını istedi. Ambulans beklenirken ise genç kızın
durumu daha da kötüye gitti.
Günay, çağrılan ambulans ile lunaparkın tam karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Günay, hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Günay'ın oyuncakta kustuğu ve kusmuğunun solunum yolunu tıkadığı için hayatını kaybettiği iddia edildi.
Hayali psikolog olmaktı
Zeynep Günay'ın başarılı bir öğrenci olduğu bir yıl daha hazırlanarak üniversite sınavında iyi bir sıralama elde ettiği hayalinin ise psikolog olmak olduğu öğrenildi. Sınav sonuçlarının açıklanması saatler kala Günay bugün açıklanan üniversite sınav sonucunu göremedi.
"2 - 3 tokat atın kolonya verin kendine gelir"
Genç kızın ölümünde lunapark görevlilerinin ihmali olduğunu savunan aile, şikayetçi
olacaklarını söyledi.
Cenaze işlemleri için mezarlıklar müdürlüğünde bulunan acılı amca Fatih Günay "Anne, ablası ve yengesiyle gidiyorlar. Orada alete biniyorlar. Hareket ediyor alet daha sonra kız kendinden geçiyor. Bu bayılıyor direkt. Annesi durdurmak istiyor oradaki yetkililer normal diyor. İnandırana kadar zaten 10 - 15 dakika geçiyor. Bir şey olmaz siz panik yapıyorsunuz diyorlar. Kız iniyor bir kenara oturuyor görevliler, '2-3 tokat atın kolonya verin kendine gelir. Biz böyle şeyleri çok görüyoruz' diyorlar. Kendisine gelemeyince bizim oradaki akrabalarımız isyan edip kendileri ambulansı arıyor bunlar hiç ambulans aramamış. İhmal öldürdü yeğenimizi. Bize doktorun dediği geç müdahale olduğu gelirken zaten vefat ettiği şeklinde oldu. Geç kalındığı için. Kusmasından dolayı mı olup olmadığını adli tıp raporu sonucu ortaya çıkacak. Karşı taraftan şikayetçiyiz. Böyle bir olay oldu bir Allah'ın kulu daha gelip sormadı ne oldu diye. Davacıyız ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.
Zeynep Günay'ın cenaze namazı ise dualar eşliğinde Avcılar'da kılındıktan sonra
Beylikdüzü'nde defnedildi.
Ölmeden dakikalar önceki anları kamerada
Günay'ın vefatından birkaç dakika önce bindiği oyuncaktaki anları ise akrabası tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler'de Günay'ın oyuncaktaki ilk anları görülüyor.
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