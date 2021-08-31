1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Lunaparkta bindiği oyuncakta fenalaşan genç kız hayatını kaybetti

Avcılar'da ailesiyle birlikte gittiği lunaparkta bindiği oyuncakta fenalaşan 19 yaşındaki Zeynep Günay fenalaşarak hayatını kaybetti. Lunapark görevlilerinin genç kıza gerekli müdahaleyi yapmadığı iddia edildi. 19 yaşındaki Günay'ın bindiği oyuncaktan son anları, cep telefonu kamerasına yansıdı
31 Ağustos 2021 16:12
+Aa- Yazdır
Lunaparkta bindiği oyuncakta fenalaşan genç kız hayatını kaybetti

Olay, dün Denizköşkler Sahil'de bulunan Lunapark'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Zeynep Günay(19) ailesiyle birlikte gittiği lunaparkta bir oyuncağa bindi. Oyuncağın hızlanmasıyla fenalaşan genç kız, inmek istedi. Kızlarının fenalaştığını gören aile oyuncağın durdurulmasını söylese de görevliler aldırış etmedi.

Uzun uğraşlar sonucunda durdurulan oyuncaktan inen genç kız, fenalaştı. Aile görevlilerden ambulans çağırmasını istedi. Ambulans beklenirken ise genç kızın durumu daha da kötüye gitti.
Günay, çağrılan ambulans ile lunaparkın tam karşısında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Günay, hastane yolunda yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Günay'ın oyuncakta kustuğu ve kusmuğunun solunum yolunu tıkadığı için hayatını kaybettiği iddia edildi.

Hayali psikolog olmaktı

Zeynep Günay'ın başarılı bir öğrenci olduğu bir yıl daha hazırlanarak üniversite sınavında iyi bir sıralama elde ettiği hayalinin ise psikolog olmak olduğu öğrenildi. Sınav sonuçlarının açıklanması saatler kala Günay bugün açıklanan üniversite sınav sonucunu göremedi.

"2 - 3 tokat atın kolonya verin kendine gelir"

Genç kızın ölümünde lunapark görevlilerinin ihmali olduğunu savunan aile, şikayetçi olacaklarını söyledi.
Cenaze işlemleri için mezarlıklar müdürlüğünde bulunan acılı amca Fatih Günay "Anne, ablası ve yengesiyle gidiyorlar. Orada alete biniyorlar. Hareket ediyor alet daha sonra kız kendinden geçiyor. Bu bayılıyor direkt. Annesi durdurmak istiyor oradaki yetkililer normal diyor. İnandırana kadar zaten 10 - 15 dakika geçiyor. Bir şey olmaz siz panik yapıyorsunuz diyorlar. Kız iniyor bir kenara oturuyor görevliler, '2-3 tokat atın kolonya verin kendine gelir. Biz böyle şeyleri çok görüyoruz' diyorlar. Kendisine gelemeyince bizim oradaki akrabalarımız isyan edip kendileri ambulansı arıyor bunlar hiç ambulans aramamış. İhmal öldürdü yeğenimizi. Bize doktorun dediği geç müdahale olduğu gelirken zaten vefat ettiği şeklinde oldu. Geç kalındığı için. Kusmasından dolayı mı olup olmadığını adli tıp raporu sonucu ortaya çıkacak. Karşı taraftan şikayetçiyiz. Böyle bir olay oldu bir Allah'ın kulu daha gelip sormadı ne oldu diye. Davacıyız ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

Zeynep Günay'ın cenaze namazı ise dualar eşliğinde Avcılar'da kılındıktan sonra Beylikdüzü'nde defnedildi.

Ölmeden dakikalar önceki anları kamerada

Günay'ın vefatından birkaç dakika önce bindiği oyuncaktaki anları ise akrabası tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntüler'de Günay'ın oyuncaktaki ilk anları görülüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
CHP'li genç başkan 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti
31 Ağustos 2021 16:38		 Doktorların müdahale etmediği yaralı kadın ambulans beklerken öldü
31 Ağustos 2021 14:32
Şanlıurfa'da tartıştığı eşini boğan koca tutuklandı
31 Ağustos 2021 11:59		 Antalya'da serinlemek için kasaba girdi, ölü bulundu
31 Ağustos 2021 11:30
CHP Mudurnu Gençlik Kolları Başkanı 4. kattan düşerek hayatını kaybetti
31 Ağustos 2021 10:36		 Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti
31 Ağustos 2021 10:34
İnşaat işçisi 45 dakikada tüm birikimini kaybetti
31 Ağustos 2021 10:20		 Manisa'nın Kula ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı
31 Ağustos 2021 09:46
Süt tankerinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
31 Ağustos 2021 09:25		 Kaza yapan kocasını öldü sanıp ambulansın peşine koştu
31 Ağustos 2021 09:19
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
17:26 - Çeyrek altın 784 TL'ye geriledi17:25 - Sağlıkta lisans tamamlama başvuruları başladı17:23 - Mustafa Varank'tan milli yatırımları eleştirenlere zihniyet tepkisi17:21 - İBB'ye bağlı İSPARK'ın zararı 115 milyon liraya çıktı17:17 - Dolar günü düşüşle kapattı17:08 - MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulundan 1015 astsubay mezun oldu
17:03 - 1975'te sıfır kilometre aldığı 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor16:53 - CHP'li Öztrak'tan ilçe başkanının sırtını dönmesine açıklama16:50 - 3600 ek gösterge çalışmaları hızlı başladı! İşte ilk taslak metin16:45 - Antalya 8 ayda 5 milyon yabancı turist ağırladı16:38 - CHP'li genç başkan 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti16:35 - Mardin'de 2 mahalleye Kovid-19 karantinası
16:22 - Sinan Akçıl: Ivır zıvır şarkıcılara artık şarkı yok16:12 - Lunaparkta bindiği oyuncakta fenalaşan genç kız hayatını kaybetti16:05 - İki ilde toplantı ve gösteri yürüyüşlerine kısıtlama15:56 - Sağlık çalışanı, balayı yolunda trafik kazasında hayatını kaybetti15:51 - Kütahya'da 5 büyüklüğündeki deprem sonrasında 16 artçı sarsıntı
15:42 - Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelisi 5 kişi tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
İİBF ve bazı mühendislik bölümlerinin kontenjanı boş kaldı
Mahmut Özer, 25 gündür yemin etmedi, işlemleri dava edilebilir
YKS yerleştirmelerinde üniversite taban puanlarını açıkladı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ünlü Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
99 yıllık devrin sonu: Kurşunlu benzin kullanımı sona erdi
Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi subay oldu
Üniversite kayıt tarihleri belli oldu
Seçim barajı revize edildi, yüzde 5'te uzlaşı sağlandı
Bu yıl FETÖ soruşturmalarında sivillere ve kurumlara ağırlık verilecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kahveye giden erkekler 1
hayatımızdan kaybolan şeyler 3
kafa radyo 1
baba sevgisi 1
yüzdeki çiller 1
yorumsuz 1
düştüysek kalkarız 1
hayatında bir türlü olmayan şey 1
insanları anlamamak 1
mithat körler 1
SON İLANLAR
Erzurum Hınıs Öğretmenevi geçici işçi alacak
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü geçici işçi alacak
Mudanya Öğretmenevi işçi alacak
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam