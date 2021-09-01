Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
|01 Eylül 2021 00:02
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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından, "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri uyarınca Şef, Memur ve Tekniker kadrolarına atama yapmak üzere sınav açılmıştır.
Yazılı sınav sonrası gerçekleştirilen sınavın sözlü aşaması ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmıştır. 5 Şef, 3 Memur ve Tekniker kadrosu için sınava giren tüm adaylara yazılı sınav sıralaması değişmemesi için 100 puan verilmiştir. Yazılı notu yüksek olan adayların sözlü mülakatta haklarının yenmemesi açısından üniversite yönetiminin herkese 100 vermesi oldukça doğru bir sonuç ortaya koymuştur.
Bu vesileyle, görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olan adayların haklarını koruyan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü olmak üzere tüm yönetimi tebrik ediyoruz.
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