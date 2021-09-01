1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının sözlü aşamasında tüm adaylara 100 puan verdi.
01 Eylül 2021 00:02
+Aa- Yazdır
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi tarafından, "Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri uyarınca Şef, Memur ve Tekniker kadrolarına atama yapmak üzere sınav açılmıştır.

Yazılı sınav sonrası gerçekleştirilen sınavın sözlü aşaması ilgili yükseköğretim kurumu tarafından yapılmıştır. 5 Şef, 3 Memur ve Tekniker kadrosu için sınava giren tüm adaylara yazılı sınav sıralaması değişmemesi için 100 puan verilmiştir. Yazılı notu yüksek olan adayların sözlü mülakatta haklarının yenmemesi açısından üniversite yönetiminin herkese 100 vermesi oldukça doğru bir sonuç ortaya koymuştur.

Bu vesileyle, görevde yükselme ve unvan değişikliği yazılı sınavında başarılı olan adayların haklarını koruyan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü olmak üzere tüm yönetimi tebrik ediyoruz.
Memurlar.Net - Özel

Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
MEB'de, unvan değişikliği kadrolarının çoğu boş kaldı
31 Ağustos 2021 22:59		 Hangi disiplin yönetmeliği uygulanacak?
31 Ağustos 2021 10:00
Vurgun zincirinin yeni halkası: SAS
31 Ağustos 2021 09:02		 YÖK, doçentlerin ek gösterge sorununda birliktelik sağlamalı!
30 Ağustos 2021 14:08
Gençlik Bakanlığı tayin isteyen memurları mağdur etti
27 Ağustos 2021 22:37		 Toplu sözleşmede eğitim hizmet kolunda yapılan hangi düzenlemeler yeni!
25 Ağustos 2021 11:30
233 memur sendikasının 192'si kapanabilir
25 Ağustos 2021 09:54		 Emniyet ve askeri personel ile İKM'ler 400 TL'lik zammı alamayacak
24 Ağustos 2021 01:41
Sözleşmeliye kadro ve 3600 ek göstergede kritik ayrıntı
24 Ağustos 2021 01:10		 Memurlar.net maaş robotunda 2022 ve 2023 maaş verileri güncellendi
23 Ağustos 2021 17:54
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!00:02 - 1 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları23:31 - İBB Sözcüsü: İSPARK yıl sonunda kara geçecek23:29 - Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı vefat etti23:27 - Doğum günü bilgisini girmeyen Instagram'ı kullanamayacak23:23 - Kütahya Valisi: Depremde 15 binada hasar tespit edildi
23:22 - 'Pandemi tedbirleri sayesinde bazı hastalıklarda azalma oldu'23:19 - Kamu personeli aile bilgileri bildirim sistemi çalışmıyor23:18 - Yerli mısır tohumları üniversite tarlasında geliştiriliyor23:14 - Niğde Belediye Meclis Üyesi silahla yaşamına son verdi23:02 - Hakkı Bulut, Reynmen'e dava açıyor23:01 - Marmara Üniversitesi'nden yüz yüze eğitim açıklaması
22:59 - MEB'de, unvan değişikliği kadrolarının çoğu boş kaldı22:59 - Whatsapp'a yeni özellik: Kaybolma modu22:40 - Samatta, Fenerbahçe'den ayrılıyor22:17 - 'Tam aşılı kişilerin hastaneye gitme oranı yüzde 93 azalıyor'22:16 - Sanal bahisten para kazanma vaadiyle 35 bin lira dolandırıldı
22:11 - Çanakkale kahramanı Yahya Çavuş'un belgeseli çekiliyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Üniversite, GYS'de tüm adaylara 100 puan verdi!
1 Eylül 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
determinizm 1
sözlükteki eksikler 1
sonbahara yakışmak 2
ferhan şensoy 2
güne nasıl başlarsan öyle gider 2
şu an çalan şarkı 4
kim bilir hangi albümdeyiz 1
hayatında bir türlü olmayan şey 1
gelecek kaygısı 1
laf salatası 1
SON İLANLAR
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi, Mevsimlik 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Byndr Turizm 10 İşçi Alacak
İstanbul Çevre Yönetim 41 İşçi Alacak
İstanbul İston 11 İşçi Alacak
Çanakkale Gökçeada Turizm 2 İşçi Alacak
Eskişehir Battalgazi Temizlik 15 İşçi Alacak
Bursa Büyükorhan Yaylakent Akaryakıt Geçici 3 İşçi Alacak
Bilecik Bozüyük Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam