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Mardin'de 2 mahalleye Kovid-19 karantinası

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 2 mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
31 Ağustos 2021 16:35
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Mardin'de 2 mahalleye Kovid-19 karantinası

Dargeçit İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun yaptığı açıklamada, karantina kararının sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla alındığı belirtildi.

Kolluk kuvvetleri, karantinaya alınan Sümer ve Kılavuz Mahallelerine giriş ve çıkışları kapattı.
Anadolu Ajansı
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