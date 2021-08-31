3600 ek gösterge çalışmaları hızlı başladı! İşte ilk taslak metin

Sabah gazetesinde yer alan habere göre; Taslak metinde 3600 ek göstergenin hazırlanmasında genel gerekçe, "657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak hemşire, öğretmen, Birinci Sınıf haricindeki Emniyet Müdürü Sıfatını kazanmış olanlar ile bu hizmet sınıfındaki polis ve diğer personel ile "Din Hizmetleri Sınıfı"ndaki en az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunlarının ek göstergeleri kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle yükseltilerek söz konusu personelin 1 inci derecedeki ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi amaçlanmıştır" ifadeleriyle açıklanıyor.

Madde gerekçesinde ise "657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak hemşire, öğretmen, Birinci Sınıf haricindeki Emniyet Müdürü Sıfatını kazanmış olanlar ile bu hizmet sınıfındaki polis ve diğer personel ile "Din Hizmetleri Sınıfı"ndaki en az dört yıllık dini yüksek öğrenim mezunlarının ek göstergeleri kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle yükseltilerek söz konusu personelin 1 inci derecedeki ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesi amaçlanmıştır" deniliyor.

Taslağın açıklamalar kısmında ise;

"Söz konusu Kanun teklifi taslağı ile;

*657 sayılı Kanuna tabi olarak Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yapan ve en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun öğretmenlerin kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle ek gösterge rakamları artırılarak anılan unvanda görev yapanların 1 inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.

* 657 sayılı Kanuna tabi olarak Sağlık Hizmetleri Sınıfında görev yapan ve en az 4 yıllık hemşirelik yükseköğrenim mezunu hemşirelerin kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle ek gösterge rakamları artırılarak anılan unvanda görev yapanların 1 inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.

* 657 sayılı Kanuna tabi olarak Din Hizmetleri Sınıfında görev yapan ve en az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olanların kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle ek gösterge rakamları artırılarak anılan unvanda görev yapanların 1 inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.

* 657 sayılı Kanuna tabi olarak Emniyet Hizmetleri Sınıfında görev yapan birinci sınıf haricindeki emniyet müdürü sıfatını kazanmış olanlar ile en az 4 yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokullardan mezun polis ve başpolislerin kazanılmış hak aylık dereceleri itibariyle ek gösterge rakamları artırılarak anılan unvanda görev yapanların 1 inci derecedeki ek göstergeleri 3000'den 3600'e yükseltilmiştir.

Sabah'ta yer alan habere göre söz konusu taslak sadece 4 meslek grubu için hazırlandı. Şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroların da faydalanacağı şekilde taslağın genişletilmesi bekleniyor.