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CHP'li Öztrak'tan ilçe başkanının sırtını dönmesine açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu sırada sırtını dönen CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'le ilgili, 'Kadıköy ilçe başkanımızın yaptığını doğru bulmuyoruz' dedi.
31 Ağustos 2021 16:53
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CHP'li Öztrak'tan ilçe başkanının sırtını dönmesine açıklama

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantı sonrası parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, bugün güne acı bir haberle başladıklarını ifade ederek, "Tiyatromuzun çok kıymetli bir ismini, Ferhan Şensoy'u kaybettik. Ferhan Şensoy'a Allah'tan rahmet, ailesine, sanat camiamıza ve ülkemize başsağlığı diliyoruz. Yine Kütahya'da öğle saatlerinde orta şiddette bir deprem oldu. Depremde can ve mal kaybı olmaması, en büyük dileğimiz. Tüm Kütahyalı hemşerilerimize geçmiş olsun diyoruz" dedi.

Ardından 30 Ağustos Zafer Bayramı'na değinen Öztrak, ağustos ayının tarihe altın harflerle yazılmış önemli zaferler barındırdığını belirterek, "Tüm bu zaferler, bizimdir. Bizi biz yapan tarihi dönüm noktalarıdır. Onlara, 'gömelim seni tarihe' deseniz de, tarihin sinesine sığmazlar. Dün 99'uncu yılını kutladığımız, 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi, işte böyle bir zaferin adıdır" diye konuştu.

'BU AYMAZLIĞI MAZUR GÖRMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Öztrak, Büyük Taarruzu büyük kılan sırrın milli bilinç ve yüksek tevazuda saklı olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Zaferin başkumandanı bu büyük zaferi, ordusuna, milletine ve milletinin bağımsızlık ve özgürlük düşüncesine ithaf etmiştir. Bu yüksek tevazu ve anlayışı kavrayamayan bazı hastalıklı kafalar başkumandanını anmadan başkumandanlık zaferini anabileceklerini zannetmişlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan bu aymazlığı, milletimizin değerlerinden bu kopuşu anlamak, mazur görmek mümkün değildir. Diyanet en son cuma hutbesinde, Diyarbakır'ın İslam orduları tarafından fethini kumandanıyla beraber anmayı bilmiştir. Ama aynı hutbede Büyük Taarruzu ve Sakarya'yı, bu zaferlerin başkumandanın adıyla anmamıştır. Milletimizin yükselen tepkileri üzerine, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını 30 Ağustos için yayımladığı mesajda geçirmiştir. Ama sayesinde özgürce ibadet edebildiğimiz camilerde, milletimizin aziz atasının adını anmama aymazlığından vazgeçmemiştir."

'BU BİR KABUS OLUR'

Öztrak, kontrolsüz göç ve sığınmacı sorununun Türkiye'nin en önemli beka sorunu olduğunu vurgulayarak, şöyle dedi:

"Hatay'ın hemen yanı başında, İdlib'de, dünyanın dört bir yanından gelmiş yüzbinlerce savaşçı, patlamaya hazır bomba gibi bekliyor. Buralarda işler bir kez daha kızışırsa milyonlarca insan İdlib'den sınırlarımıza akar. Bunların içinde de binlerce radikal ülkemize girer. Bu da bir kabus olur. Yine İran, Afganistan'dan akıp gelen göçmenleri sadece seyrediyor. Bu gelenlerin içinde radikal bir takım unsurlar var mı, yok mu? Çok açık konuşalım. İdlib Rusya'nın elinde, Afganistan İran'ın elinde, Türkiye'ye karşı kullanılabilecek stratejik bir koza dönüşmüştür. Avrupa ise ne yazık ki bu meselelere, 'Parayı veririm, Türkiye'yi göçmen gettosu yaparım' anlayışıyla bakmaktadır."

"İLÇE BAŞKANIMIZIN YAPTIĞINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Öztrak, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle İstanbul'un Kadıköy ilçesinde düzenlenen törende, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunduğu sırada sırtını dönen CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'in hatırlatılması üzerine, ''Kadıköy ilçe başkanımızın yaptığını doğru bulmuyoruz'' diye cevap verdi.

CHP'li Başkan, Cumhurbaşkanı'nın mesajı okunurken sırtını döndü
DHA
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