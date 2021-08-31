MSÜ Kara Astsubay Meslek Yüksekokulundan 1015 astsubay mezun oldu
|31 Ağustos 2021 17:08
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Milli Savunma Üniversitesi Balıkesir Kara Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olan öğrenciler için tören yapıldı.
Okulun yerleşkesinde, 18'i denizci 1015 astsubay çavuş için gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın mesajı okundu.
Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, törende yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin yaklaşık iki yıldır devam ettiğini hatırlattı.
Bu süreçte eğitim öğretim vermeyi sürdürdüklerini belirten Afyoncu, mezunlara görevlerinde başarılar diledi.
Daha sonra, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, dönem birincisi Astsubay Çavuş Ziya Selçuk Ceran'a diplomasını verdi. Dereceye giren diğer öğrenciler de diplomalarını aldı.
Okulun sancağının devir teslim töreni sonrası mezunlar, Kara Kuvvetleri Astsubay Meslek Yüksekokulu Marşı'nı söyledi.
Programın ardından mezunlar, aileleriyle buluştu.
Törene Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Garnizon Komutan Vekili Bakım Albay Tayfun Türkoğlu, Meslek Yüksekokulu Komutanı Topçu Albay Yüksel Kolcu ve askeri yetkililer katıldı.
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