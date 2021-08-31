İBB'ye bağlı İSPARK'ın zararı 115 milyon liraya çıktı
|31 Ağustos 2021 17:21
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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı en büyük şirketlerden biri olan İSPARK, gün geçtikçe batıyor.
AK Parti'nin Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB'ye 37 milyon lira zararla devrettiği İSPARK'ın zararı, iki yılda 115 milyon liraya çıktı.
İSPARK'ın bu zararı, CHP'ye yakınlığı ile tanınan gazeteci Can Ataklı'nın bile tepkisine yol açtı.
YIL SONU ZARAR BEKLENTİSİ 200 MİLYON LİRA
Konuyla ilgili durumu Korkusuz gazetesinde bugünkü köşesine taşıyan Ataklı, yıl sonunda zararın 200 milyon lirayı bulacağını ve İSPARK'ın yakında konkordato ilan edebileceğini söyledi.
"İBB BÖYLE GİDERSE KAYBEDER"
Otopark işletmeciliğinin iyi bir gelir kaynağı olduğunu belirten Ataklı, görevli maaşlarının dışında sıfır maliyetli bir şirketin nasıl zarar ettiğini sorgularken, İBB'nin bu durumu düzeltmediği takdirde iflasla İSPARK'ı kaybedebileceğini de yazdı.
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