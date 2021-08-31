Mustafa Varank'tan milli yatırımları eleştirenlere zihniyet tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri doğrultusunda Türk Savunma Sanayii'nde olduğu gibi Milli Uzay Programı çalışmaları da başarılı bir şekilde devam ediyor.

Türkiye, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Ay'a insansız uzay aracını göndermeye hazırlanırken uzay programına yapılan yatırımlar da sürüyor.

Özellikle muhalefetin, savunma sanayiinde yapılan yatırımlarda olduğu gibi uzay programındaki yatırımlara da eleştirilerde bulunması, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından tepkiyle karşılandı.

"ZİHNİYET"



Sosyal medya hesabından, yapılan milli yatırımlara zihniyet eleştirisinde bulunan Varank, İBB'den örnek vererek şu ifadeleri kullandı;

"ONA ÇAĞDAŞLIK BUNA MİLLET AÇ"



"Bir zihniyet var: İBB Başkanı'nın eşiyle tenis oynamak için Haliç'in üstüne yüzer kort yaptırmasını, vals organizasyonu düzenlemesini "çağdaşlık' ve 'yatırım' sayıyor.

Ama Milli Uzay Programı'nı, çığır açıcı teknolojilere yatırımı duyduklarında verdikleri cevap millet aç oluyor...