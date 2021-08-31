1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Mustafa Varank'tan milli yatırımları eleştirenlere zihniyet tepkisi

Başta muhalefet olmak üzere, Türkiye'deki milli yatırımlara yönelik eleştiride bulunanlara Mustafa Varank, İBB üzerinden örneklerle cevap verdi.
31 Ağustos 2021 17:23
+Aa- Yazdır
Mustafa Varank'tan milli yatırımları eleştirenlere zihniyet tepkisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023 hedefleri doğrultusunda Türk Savunma Sanayii'nde olduğu gibi Milli Uzay Programı çalışmaları da başarılı bir şekilde devam ediyor.

Türkiye, Cumhuriyet'in 100'üncü yılında Ay'a insansız uzay aracını göndermeye hazırlanırken uzay programına yapılan yatırımlar da sürüyor.

Özellikle muhalefetin, savunma sanayiinde yapılan yatırımlarda olduğu gibi uzay programındaki yatırımlara da eleştirilerde bulunması, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından tepkiyle karşılandı.

"ZİHNİYET"

Sosyal medya hesabından, yapılan milli yatırımlara zihniyet eleştirisinde bulunan Varank, İBB'den örnek vererek şu ifadeleri kullandı;

"ONA ÇAĞDAŞLIK BUNA MİLLET AÇ"

"Bir zihniyet var: İBB Başkanı'nın eşiyle tenis oynamak için Haliç'in üstüne yüzer kort yaptırmasını, vals organizasyonu düzenlemesini "çağdaşlık' ve 'yatırım' sayıyor.
Ama Milli Uzay Programı'nı, çığır açıcı teknolojilere yatırımı duyduklarında verdikleri cevap millet aç oluyor...
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'Artık kapılarda dilenci değiliz, şimdi herkes bizden talep ediyor'
31 Ağustos 2021 18:35		 CHP'li Öztrak'tan ilçe başkanının sırtını dönmesine açıklama
31 Ağustos 2021 16:53
Yanan alanları inceleyecek AK Parti heyeti, Erdoğan'a rapor sunacak
31 Ağustos 2021 13:34		 Türkiye- Mısır Siyasi İstişareleri ikinci turu 7-8 Eylül'de
31 Ağustos 2021 13:29
'Sırbistan ile tarihimizin en iyi dönemini yaşıyoruz'
31 Ağustos 2021 10:38		 Seçim barajı revize edildi, yüzde 5'te uzlaşı sağlandı
31 Ağustos 2021 09:52
Göç ve afetlere yeni bakanlık kurulması planlanıyor
31 Ağustos 2021 09:47		 Bakan Yardımcısı Demirtaş'ı yalanladı
31 Ağustos 2021 09:04
Ümit Özdağ kendisini eleştirenleri 'hain' ve 'salak' ilan etti
31 Ağustos 2021 06:40		 BAE ile ikili ilişkiler düzeltildi
31 Ağustos 2021 06:00
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:58 - Dereden gelen kötü kokuya vantilatörlü önlem18:55 - Başkasının HES kodunu kullanan korona hastası, otobüste yakalandı18:52 - Rekabet Kurulu, Tadım Gıda hakkında soruşturma açtı18:47 - 'Maske karşıtı' kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı18:42 - Adana'da beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü18:35 - 'Artık kapılarda dilenci değiliz, şimdi herkes bizden talep ediyor'
18:28 - Borsa, günü son 5 ayın en yükseğinde tamamladı18:22 - Leylekler erken göç etti: Uzmanlardan 'kış' uyarısı geldi18:19 - Kendi yaptığı elektrikli bisiklete talep olunca satışa da başladı18:15 - Öğretmenlerle toplantı yaparken kalp krizi geçiren okul müdürü yaşamını yitirdi18:05 - Gemi Geri Dönüşüm Bölgesi'nde asbest tespit edildi iddialarına açıklama17:55 - 'Çanta dolusu para vereceğiz' diye 31 bin lira dolandırıldı
17:46 - Doktorların müdahale etmediği yaralı kadının ölümüne soruşturma17:40 - 5 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu17:38 - CDC: Aşıların ciddi hastalığa karşı etkinliği düşmedi17:32 - Getir, n11'e yatırım yapacak17:26 - Çeyrek altın 784 TL'ye geriledi
17:25 - Sağlıkta lisans tamamlama başvuruları başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
İİBF ve bazı mühendislik bölümlerinin kontenjanı boş kaldı
Mahmut Özer, 25 gündür yemin etmedi, işlemleri dava edilebilir
YKS yerleştirmelerinde üniversite taban puanlarını açıkladı
3600 ek gösterge çalışmaları hızlı başladı! İşte ilk taslak metin
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ünlü Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
99 yıllık devrin sonu: Kurşunlu benzin kullanımı sona erdi
Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi subay oldu
Üniversite kayıt tarihleri belli oldu
Seçim barajı revize edildi, yüzde 5'te uzlaşı sağlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
düştüysek kalkarız 1
laf salatası 1
bir erkek susuyorsa 1
gece gece sözlüğe yazmak 1
Entrylerde sınırsız saçmalama yeteneği 1
30 ağustos zafer bayramı 1
determinizm 1
kapya biber 1
Ali mühendis 2
bu gece erken uyuyacağım 1
SON İLANLAR
Erzurum Hınıs Öğretmenevi geçici işçi alacak
Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü geçici işçi alacak
Mudanya Öğretmenevi işçi alacak
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Sakarya Üniversitesi 3 İşçi Alacak
Yıldız Teknik Üniversitesi sözleşmeli 2 bilişim personeli alacak
Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam