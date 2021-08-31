Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
'Çanta dolusu para vereceğiz' diye 31 bin lira dolandırıldı
Samsun'da bir kişi sosyal medya hesabı üzerinden tanıştığı dolandırıcının "Çanta dolusu para vereceğiz" vaadine kanıp verilen hesaba 30 bin 920 lira para göndererek dolandırıldı.
|31 Ağustos 2021 17:55
|+Aa- Yazdır
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Ö.(47), bir sosyal medya platformu üzerinden tanıştığı ve kendisine 'çanta dolusu para vereceğini' söyleyen kimliği belirsiz dolandırıcının vaadine kandı. N.Ö, dolandırıcının verdiği hesaba 30 bin 920 lira para havale yaptı. Dala sonra parayı alan şahsa ulaşamayan N.Ö. dolandırıldığını ileri sürerek polise şikayette bulundu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Maske karşıtı' kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
31 Ağustos 2021 18:47
|Adana'da beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü
31 Ağustos 2021 18:42
|Doktorların müdahale etmediği yaralı kadının ölümüne soruşturma
31 Ağustos 2021 17:46
|CHP'li genç başkan 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti
31 Ağustos 2021 16:38
|Lunaparkta bindiği oyuncakta fenalaşan genç kız hayatını kaybetti
31 Ağustos 2021 16:12
|Şanlıurfa'da tartıştığı eşini boğan koca tutuklandı
31 Ağustos 2021 11:59
|Antalya'da serinlemek için kasaba girdi, ölü bulundu
31 Ağustos 2021 11:30
|CHP Mudurnu Gençlik Kolları Başkanı 4. kattan düşerek hayatını kaybetti
31 Ağustos 2021 10:36
|Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti
31 Ağustos 2021 10:34
|İnşaat işçisi 45 dakikada tüm birikimini kaybetti
31 Ağustos 2021 10:20