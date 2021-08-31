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Öğretmenlerle toplantı yaparken kalp krizi geçiren okul müdürü yaşamını yitirdi

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki bir okulda kalp krizi geçiren okul müdürü yaşamını yitirdi.
31 Ağustos 2021 18:15
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Öğretmenlerle toplantı yaparken kalp krizi geçiren okul müdürü yaşamını yitirdi

Alandere İlkokulu Müdürü Süleyman Ekrem, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde toplantı yapmak için öğretmenlerle okulda bir araya geldi.

Öğretmenler odasında aniden fenalaşan Ekrem'e ilk müdahale mesai arkadaşları tarafından yapıldı.

Okula gelen sağlık ekiplerinin de müdahale ettiği Ekrem'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Okul müdürü yarın ilçede düzenlenecek törenin ardından defnedilecek.
Anadolu Ajansı
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