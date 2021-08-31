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Kendi yaptığı elektrikli bisiklete talep olunca satışa da başladı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde nalbur dükkanı işleten Yusuf Ayvazoğlu'nun satın aldığı elektrikli bisikleti kırıldı. Bunun üzerine kendi elektrikli bisikletini yapan Ayvazoğlu, talep olunca satışına da başladı.
31 Ağustos 2021 18:19
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Kendi yaptığı elektrikli bisiklete talep olunca satışa da başladı

Yusuf Ayvazoğlu, Gümüşhane'nin Kelkit ilçe merkezinde yaklaşık 10 yıldır nalbur dükkanı çalıştırıyor.

48 yaşındaki Ayvazoğlu, işlerini yürütmek için aldığı elektrikli bisikletin plastik aksamlı parçaları kırılınca kendisine sağlam bir bisiklet yapmak için kollarını sıvadı.

İşe ilk önce elektirikli bisiklet yapmak için araştırma yapmakla başladı. Demir doğrama işi yapan bir arkadaşından da yardım alan Ayvazoğlu, kendi özgün elektrikli bisikletini yapmaya başladı.

Eksiksiz şekilde yaptığı 2 ve 3 tekerlekli elektrikli bisikletleri piyasadan talep gelince Ayvazoğlu elektrikli bisikletinin satışına da başladı.

"Kendimize basit ama özgün, sağlam bir bisiklet yaptık"

Yaşadığı süreci anlatan Ayvazoğlu, "İhtiyacım oldu bir elektrikli bisiklet aldım. Tabiki bunun parçaları kırıldı falan derken tamir ettim. Sonra bunu biraz değiştirebilirim dedim. Malzeme falan koymak için bazı aksamları değiştirdim. Eski parçalardan bir bisiklet yapmaya karar verdim. Arkadaşlarda yardımcı oldular, sağ olsunlar. Parçaları çok basit geldi bana metal üzerine çalışmak istedim. Daha sonra kendim özgün bir şeyler yapmak istedim. Böyle şeyler yapabilir miyim diye demir doğrama işi yapan arkadaşıma danıştım, o da sağ olsun yardımcı oldu. Kendimize basit ama özgün, sağlam bir bisiklet yaptık" dedi.

"'Sen bunu yapamazsın' söylemleriyle karşı karşıya kaldım"

Elektrikli bisikleti yapmaya başladığında "Sen bunu yapamazsın" söylemleriyle karşı karşıya kaldığını dile getiren Ayvazoğlu, "Bunu götür hurdaya ver, çöpe at dediler. Bizde uğraştık ve yapabildik. Piyasadaki bisikletlerden farklı olduğu göründü. Herkes şaşırdı bu nasıl bir motor falan dediler. Daha sonra bize de yap diye talepler oldu. Ben bu istek üzerine 7-8 tane daha yaptım. Şu anda kimisini kurye olarak kullanıyorlar. İlk önce amatörce, hobi amacıyla başladım. Amacım ilerde bunu biraz daha güzel yapıp insanların daha fazla hizmetine sunmak" diye konuştu.

"Çocuklar için skooter tipi araç yapmak istiyorum"

Hem 2 tekerlekli hem 3 tekerlekli olarak yaptığı elektrikli bisiklete yoğun talep olduğunu aktaran Ayvazoğlu, "Yaşlı insanlar talep ediyor. Şu anda çocuklar da istiyor. Onları da unutmamak lazım. Onlara da ayakta sürülen skooter tipi araç yapmak istiyorum. Bu normal elektrik fişine takılarak şarj edilebiliyor. Normal elektrikli bisikletlerde olan herşey bunda da var. Bunun özelliği basit olması, bisiklete yakın olması ve hafif olması. Piyasada satılan motorlar çok ağır. Ben elimden geldiğince sade ve sağlam yapmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Daha rahat bir sürüş zevki sunuyor"

Ayvazoğlu'nun nalbur dükkanında çalışan üniversite öğrencisi Abdul Samet Akgül ise "Ben nalbur dükkanında çalışmaya ilk başladığımda bu motosikleti gördüm. Biraz mağazada satılan elektrikli motosikletlere benziyordu. Daha sonra baktığımda el işçiliği olduğunu fark ettim. Hepsinde bir ölçü var, ince bir işçilik var. Güzel bir sistem var içinde. Diğer bisikletlerde aküler dengesiz yerleştirildiğinden araçta denge problemi çıkıyordu. Hafif yan yatmalarda düşme şansınız yüksek oluyor. Bu motosiklette özellikle ağırlık merkezi altta olduğu için daha dengeli oluyor, daha manevralı oluyor, daha rahat bir sürüş zevki sunuyor insana" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı
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