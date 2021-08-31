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'Artık kapılarda dilenci değiliz, şimdi herkes bizden talep ediyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada; "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim modelindeki değişimi de içeren yeni vizyonuyla başarılarıyla küresel düzeyde takdirle takip edilen bir konuma ulaşmıştır. Artık kapılarda dilenci değiliz, tam aksine şimdi herkes bizden talep ediyor." dedi.
31 Ağustos 2021 18:35
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'Artık kapılarda dilenci değiliz, şimdi herkes bizden talep ediyor'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz ve Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu.

"Bu mübarek orduyu içten içe çürütmek için çok oyunlar düzenlendi"

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz eğitim modelindeki değişimi de içeren yeni vizyonuyla başarılarıyla küresel düzeyde takdirle takip edilen bir konuma ulaşmıştır. Malazgirt'ten bugüne bu topraklar için mücadele eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyorum. Vatan, millet sevgisiyle dolu bir ordumuz var, bu mübarek orduyu yozlaştırmak ve içten içe çürütmek için çok uğraşıldı, çok oyunlar düzenlendi.

"Bizim milletimiz her dönemde askeri kabiliyetleriyle hep öne çıkmıştır"

Ordumuzu daha da güçlendireceğiz. Bizim milletimiz her dönemde askeri kabiliyetleriyle hep öne çıkmıştır. Doğu ve Batı medeniyetleriyle kurduğumuz temas sayesinde kendimizi geliştirdik. Asırlar boyunca adaletle, hakkaniyetle, ahlakla yönettiğimiz topraklarda hep huzur hakim oldu.

"Artık kapılarda dilenci değiliz, şimdi herkes bizden talep ediyor"

Türkiye'nin önüne dizilen tuzakları aşarak yeniden asli gündemimize odaklandık. Artık İHA'larımız, SİHA'larımız, AKINCI'larımız var, kapılarda dilenci değiliz, şimdi herkes bizden talep ediyor. Şimdi HÜRKUŞ'umuzu da yapacağız. Kıbrıs'ta bize telsiz vermediler ama biz ASELSAN'la telsizimizi de yapar hale geldik. Ürettiğimiz SİHA'ların terörle mücadelemiz yanında Suriye'den Karabağ'a kadar nice çatışma alanında gösterdiği başarılar dünyanın tamamının dilindedir.

'Savunma sanayiinde dünyada sayılı ülkeler arasındayız'

Dünyada sadece 3 ülkenin üretebildiği AKINCI'nın teslimat törenindeydik. Tankından topuna, füzesinden radarına, bombasından tüfeğine nice sanayi ürününde dünyadaki muadillerinden daha iyisini üretebilen bir ülke haline geldik.

'Bugüne kadar her yolu denediler başaramadılar, başaramayacaklar'

Ülkemize meşru yollardan verilmeyen silahların terör örgütlerinin karaborsalarında nasıl satıldığını tespit ettik. Ülkemizin huzuruna, milletimizin birliğine, devletimizin gücüne ve itibarına saldırılmasının sebebi Türkiye'yi tekrar oyun dışına itme hesabıdır. Bugüne kadar her yolu denediler ama netice alamadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar.
Memurlar.Net
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