'Maske karşıtı' kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
|31 Ağustos 2021 18:47
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İstanbul'da Sultanbeyli -Kartal hattında çalışan İETT otobüsüne maskesiz binen kadın ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı.
Uyarılara rağmen maske takmayan Fatma Alemdar'la diğer yolcular arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine otobüs şoförü, Alemdar'ın otobüsten inmesini istedi. Ancak kadın bunu kabul etmedi.
Kadın otobüsten inmeyi kabul etmeyince, sürücü otobüsü durdurarak polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kadın yolcunun aşağıya inmesini istedi.
Uyarılara aldırış etmeyen Fatma Alemdar otobüsten inmeyeceğini söyleyerek polise direndi. Polis maske takmayan kadını kolundan tutarak otobüsten aşağıya indirdi. Kadına, maske takmamak, sosyal mesafeye uymamak ve polise mukavemetten işlem yapıldığı öğrenildi.
Yaşanan tartışma ve kadın yolcunun otobüsten indirilmesi başka bir yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
MAKBUZU YIRTMIŞTI
Otobüste maske takmadığı için diğer yolcuların tepki gösterdiği kadın, geçtiğimiz aylarda Maltepe'de yine minibüste maskeyi kurallarına uygun takmadığı için yolcularla tartışmıştı.
Minibüsteki Fatma Alemdar'ın kuralına uygun maske takmadığını iddia eden yolcular, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine trafik polisleri, Fatma Alemdar'ı uyararak maskeyi burnunu kapatacak şekilde takmasını istedi. Maskeyi takmamakta ısrar eden kadına polis ceza yazmıştı. Alemdar ise polisin yazdığı ceza makbuzunu yırtmıştı.
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