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Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti.
31 Ağustos 2021 20:37
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Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 297 bin 167 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 893 kişinin testi pozitif çıktı, 252 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 106 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 77,77, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59,75 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 94 milyon 167 bin 554'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 849 bin 216 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Farz edin ki bugün vefat eden 252 Kovid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım." ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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