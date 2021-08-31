Düzce İl Milli Eğitim Müdürü görevine başladı

Kırbaç açıklamasında, "Karadeniz'in incisi cennet ülkemiz Türkiye'nin bir özeti durumunda olan yeşil Düzce'de, siz yönetici, öğretmen ve çalışkan Düzceliler ile birlikte yürütecek olmak benim için ayrıca gurur vesilesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Uzun yıllar Düzce'de görev alan ve alınan son karar ile Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Murat Yiğit'in yerine yeni Milli Eğitim Müdürü atandı. Ankara Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde iken alınan karar ile Düzce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Tamer Kırbaç görevine başladı. Görevine başlamasının ardından açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, "31 Ağustos 2021 tarihi itibarı ile Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine başlamış bulunuyorum. Böylesine kutsi bir görevin tarafıma uygun görülerek emanet edilmesinden çok mutluyum. Eğitim-Öğretim gibi hassas ve toplumun hemen her kesimini doğrudan ilgilendiren görevimi iki büyük metropol kentin ortasında Karadeniz'in incisi cennet ülkemiz Türkiye'nin bir özeti durumunda olan yeşil Düzce'de, siz yönetici, öğretmen ve çalışkan Düzceliler ile birlikte yürütecek olmak benim için ayrıca gurur vesilesi olacaktır. Bilinmesini isterim ki, görev yaptığım süre içerisinde Düzce'nin bilhassa Eğitim ve Öğretim alanında şu anda bulunduğu seviyeden çok daha üst seviyelere taşımak şiarımız olacaktır" ifadelerinde bulundu.