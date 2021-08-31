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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile PCR genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine PCR testi konulu yeni bir genelge daha gönderdi.
31 Ağustos 2021 19:15
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İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile PCR genelgesi

İçişleri Bakanlığı, 6 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim öncesi 81 il valiliğine "PCR Testi" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre;

- Başta öğretmenler olmak üzere eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerden aşı olmamış ya da daha önce hastalık geçirmemiş olanlardan, haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenecek.

- PCR testi sonuçları okul idareleri tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.

- Aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerden, belirli alanlara girişte (okul, sinema, tiyatro, konser vb.) ya da şehirlerarası toplu taşıma araçlarını (uçak, tren, otobüs vb.) kullanma sırasında istenilecek PCR negatif test sonucu 18 yaş ve üzeri vatandaşlar için uygulanacak.
Memurlar.Net
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