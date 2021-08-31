Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Trabzon'da imam 3 kız çocuğunu tabancayla vurarak öldürdü
Trabzon'un Of ilçesinde bir cami imamı 4,7 ve 11 yaşlarındaki üç kız çocuğunu tabanca ile vurarak öldürdü. Çocuklarını öldüren imam sonrasında kendisini ihbar ederek gözaltına alındı.
|31 Ağustos 2021 19:18
|+Aa- Yazdır
Olay, ilçenin Uluağaç köyünde saat 16.00 sıralarında yaşandı. Köyde cami imamı Emre G., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak çocuklarını öldürdüğü ihbarında bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve gelen ekipler, 4, 7 ve 11 yaşlarındaki kız çocuklarının hayatını kaybettiği belirledi. Emre G. jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|'Maske karşıtı' kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı
31 Ağustos 2021 18:47
|Adana'da beton bariyere çarpan kamyondaki 4 kişi öldü
31 Ağustos 2021 18:42
|'Çanta dolusu para vereceğiz' diye 31 bin lira dolandırıldı
31 Ağustos 2021 17:55
|Doktorların müdahale etmediği yaralı kadının ölümüne soruşturma
31 Ağustos 2021 17:46
|CHP'li genç başkan 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti
31 Ağustos 2021 16:38
|Lunaparkta bindiği oyuncakta fenalaşan genç kız hayatını kaybetti
31 Ağustos 2021 16:12
|Şanlıurfa'da tartıştığı eşini boğan koca tutuklandı
31 Ağustos 2021 11:59
|Antalya'da serinlemek için kasaba girdi, ölü bulundu
31 Ağustos 2021 11:30
|CHP Mudurnu Gençlik Kolları Başkanı 4. kattan düşerek hayatını kaybetti
31 Ağustos 2021 10:36
|Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ile oğlu hayatını kaybetti
31 Ağustos 2021 10:34