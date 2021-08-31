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Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren 1.250 TL hazırlık ödeneği verilecek

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.
31 Ağustos 2021 19:50
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Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren 1.250 TL hazırlık ödeneği verilecek

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, bu yıl 1250 lira olduğu belirtilerek, öğretmenlere bu ödemenin 2 Eylül 2021'den itibaren yapılacağı bildirildi.
Anadolu Ajansı
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