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Ankara'daki kaçakçılık operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı
Ankara Emniyet Müdürlüğü, kentte son bir haftada, sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 31 zanlının gözaltına alındığını bildirdi.
|31 Ağustos 2021 20:47
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Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince sigara, tütün ve alkollü içki kaçakçılığına yönelik 23-29 Ağustos'ta operasyonlar düzenlendiği belirtildi.
Operasyonlarda 67 bin 748 uyuşturucu hap, 1282 kaçak elektronik ve muhtelif eşya, 2 milyon 324 bin 700 makaron, 200 kilogram kaçak tütün, 93 litre kaçak veya sahte alkollü içki, 290 puro, 131 paket kaçak sigara, 167 sahte bandrol, 20 kaçak cep telefonu ve bir sigara sarma makinesinin ele geçirildiği, 31 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi.
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