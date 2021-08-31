Türkali-2 kuyusunun akış testi başarıyla tamamlandı
Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan Türkali-2 tespit kuyusunda, ikinci rezervuar seviyesinde gerçekleştirilen kuyu akış testi başarıyla tamamlandı.
|31 Ağustos 2021 21:14
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez sosyal medya hesabından, Türkali-2 tespit kuyusunda ikinci rezervuar seviyesinde kuyu akış testinin başarıyla tamamlanması üzerine "2023'e adım adım" başlığıyla paylaşım yaptı. Bakan Dönmez, paylaşımında, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sosyal medya hesabından testin başarıyla tamamlandığının duyurulduğu paylaşımı alıntılayarak, "Enerjide bağımsızlık ateşimizin yeni alevi bugün gökyüzüyle buluştu. Karadeniz gazı 81 ilimizle buluşmak için gün sayıyor" ifadelerini kullandı.
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