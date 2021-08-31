1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Ali Erbaş: Batı merkezli bilgi insanı ve hayatı dizayn ediyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bursa Müftülüğü'nün hizmet binasının açılışında konuştu. Bugün Batı merkezli bilginin insanı ve hayatı dizayn ettiğine şahit olduklarını belirten Prof. Dr. Erbaş "Söz konusu anlayışın insan, evren ve Allah tasavvurunda var olan ciddi krizler, paradokslar, tüm insanlığı olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. İslam dünyası bilim, teknik, tıp, sosyal bilimler ve dahası ilahiyat alanında bilgi üretme, bilgi güncelleme, değere dönüştürme ve hayata kılavuz yapma konusunda daha çok çalışmalıdır" dedi.
31 Ağustos 2021 21:39
+Aa- Yazdır
Ali Erbaş: Batı merkezli bilgi insanı ve hayatı dizayn ediyor

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Bursa Müftülüğü hizmet binasının açılışına katıldı. İslam'ın kitap ve bilgi medeniyeti olduğunu belirten Prof. Dr. Erbaş, okuyup anlamayı, aklı kullanmayı ve bilgiye sahip olmayı emreden pek çok ayetin bulunduğunu söyledi. Erbaş, şöyle devam etti:

"Medeniyetimizdeki ilk örneğimiz; aydınlanmış şehir Medine'dir. Yesrib'i, 10 sene içinde nasıl Medine-i Münevvere, aydınlanmış bir şehir yaptıysa Allah Resulü efendimiz, onun ümmeti olarak, onun varisi olarak bizler de şehirlerimizi münevver şehirler yapmak zorundayız. O'nun yolundan gidenler olarak. İşte burada Münevver olduğunu bildiğimiz Bursa'ya katkı sağlamak, aydınlanma yolundaki ilerleyişine katkı sağlamak için bugün bir tuğla daha eklemiş oluyoruz."

'KİTAP OKUMA ORANLARININ ARTMASI BİZİ HEYECANLANDIRIYOR'

Müslüman alimlerin asırlarca ilmin bütün alanlarında insanlığın gelişimine öncülük ettiğini hatırlatan Erbaş, "Bizler Endülüs'ten Maveraünnehir'e, devasa kütüphaneleriyle tarihe iz bırakmış, bilgiye kitapla, hikmetle bütünleşmiş bir tarihin mensuplarıyız. Bugün Müslüman dünyanın, okumayı ve bilgiyi, bilgi peşinde koşmayı ihmal ettiği zaman, nasıl büyük sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Hem tarihi takip ederek görüyoruz hem de bugün görüyoruz. Yaşanan sorunların, geri kalmışlığın en temel sebebi; ilimden, irfandan, bilimden ve hikmetten uzak kalmaktır. İlmi, bilgiyi kaybedince cehalet karanlığı çökmüştür. Fitne ve tefrikanın sebebinin cehalet olduğunu her vesileyle söylüyoruz. 'Cehalet kötülüklerin anasıdır' diyoruz. Kitap, Müslümanlar için ihtiyaç listesinin sonlarında yer almaya başlamıştı ama şimdi hem Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, ülkemizde fuarların açılması, kitapların fazla basılması ve kitap okuma oranlarının artması bizi heyecanlandırmakta, ilim, irfan, bilgi, hikmet medeniyetinin mensupları olarak umutlandırmaktadır" diye konuştu.

'BATI MERKEZLİ BİLGİNİN İNSANI VE HAYATI DİZAYN ETTİĞİNE ŞAHİT OLUYORUZ'

Dünyada ekonomi, sanat, teknoloji, hukuk alanlarında ileri ülkelerin en bariz özelliklerinden birinin kitap okuma oranları olduğu ifade eden Erbaş, şunları söyledi:

"İslam dünyası bilim, teknik, tıp, sosyal bilimler ve dahası ilahiyat alanında bilgi üretme, bilgi güncelleme, değere dönüştürme ve hayata kılavuz yapma konusunda daha çok çalışmalıdır. Bu mesafeyi bizim telafi etmemiz zorunluluğumuz vardır. Bugün Batı merkezli bilginin insanı ve hayatı dizayn ettiğine şahit oluyoruz ancak söz konusu anlayışın insan, evren ve Allah tasavvurunda var olan ciddi krizler ve paradokslar, tüm insanlığı olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Bunun yanında son vahye, köklü bir medeniyete, dinamik insan kaynaklarına sahip olduğu halde İslam dünyası insanı ve hayatı inşa edecek bir bilgi ve dünya tasavvurunu güçlendirip izah ederek yeryüzüne henüz teklif edebilmiş değildir. Bunun için bizim İslam dünyası olarak çok daha fazla çalışmaya ihtiyacımız vardır."

Erbaş'ın ardından Bursa Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İl Müftüsü İzani Turan da konuşma yaptı. Konuşmaların ardından kurdele kesildi ve binanın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa bazı milletvekilleri, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan ile çok sayıda davetli de katıldı.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor
31 Ağustos 2021 21:43		 AB: AB-Türkiye göç mutabakatı Afganlar için uygun değil
31 Ağustos 2021 20:54
Prof. Dr. Turan'dan petrol sızıntısına ilişkin açıklama
31 Ağustos 2021 20:43		 Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
31 Ağustos 2021 20:37
'Artık kapılarda dilenci değiliz, şimdi herkes bizden talep ediyor'
31 Ağustos 2021 18:35		 Mustafa Varank'tan milli yatırımları eleştirenlere zihniyet tepkisi
31 Ağustos 2021 17:23
CHP'li Öztrak'tan ilçe başkanının sırtını dönmesine açıklama
31 Ağustos 2021 16:53		 Yanan alanları inceleyecek AK Parti heyeti, Erdoğan'a rapor sunacak
31 Ağustos 2021 13:34
Türkiye- Mısır Siyasi İstişareleri ikinci turu 7-8 Eylül'de
31 Ağustos 2021 13:29		 'Sırbistan ile tarihimizin en iyi dönemini yaşıyoruz'
31 Ağustos 2021 10:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
21:43 - Aşılama kampanyası ünlülerin desteğiyle devam ediyor21:42 - Mersin Limanı'nda 30 kilo kokain ele geçirildi21:39 - Ali Erbaş: Batı merkezli bilgi insanı ve hayatı dizayn ediyor21:36 - Güvenlik güçlerine küfretti, polislere para teklif etti21:35 - İş insanı polis koruması alabilmek için aracını kurşunlatmış21:32 - Aşı karşıtı paylaşım yapan antrenör Kovid-19'a yenildi
21:26 - Ankara Valiliği'nden 'sağanak' uyarısı21:14 - Türkali-2 kuyusunun akış testi başarıyla tamamlandı20:54 - AB: AB-Türkiye göç mutabakatı Afganlar için uygun değil20:47 - Ankara'daki kaçakçılık operasyonunda 31 kişi gözaltına alındı20:43 - Prof. Dr. Turan'dan petrol sızıntısına ilişkin açıklama20:40 - Ziraat Bankası, 'usulsüz kredi kullandırıldı' iddiasını yalanladı
20:37 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı19:55 - Müezzin 3 küçük kızını tabancayla vurarak öldürdü19:50 - Öğretmenlere, 2 Eylül'den itibaren 1.250 TL hazırlık ödeneği verilecek19:40 - Hazine 107,4 milyar liralık iç borçlanmaya gidecek19:15 - İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile PCR genelgesi
19:13 - Düzce İl Milli Eğitim Müdürü görevine başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2022-2023 zammı2020-2021 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce toplu sözleşmede Hakem Kuruluna gidilmesi daha mı iyi olurdu?
ÇOK OKUNANLAR
İİBF ve bazı mühendislik bölümlerinin kontenjanı boş kaldı
3600 ek gösterge çalışmaları hızlı başladı! İşte ilk taslak metin
Mahmut Özer, 25 gündür yemin etmedi, işlemleri dava edilebilir
YKS yerleştirmelerinde üniversite taban puanlarını açıkladı
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı
Ünlü Tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti
99 yıllık devrin sonu: Kurşunlu benzin kullanımı sona erdi
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile PCR genelgesi
Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi subay oldu
Seçim barajı revize edildi, yüzde 5'te uzlaşı sağlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
aşkın tarifi 2
sinek avlamak 1
laf salatası 1
ağzının yolunu bulamamak 1
sözlükteki eksikler 1
mithat körler 1
güne nasıl başlarsan öyle gider 2
bir erkek susuyorsa 1
tasnif dışı 1
şu an çalan şarkı 4
SON İLANLAR
Kırklareli Pınarhisar Belediyesi, Mevsimlik 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Zeytinburnu Belediyesi 5 İşçi Alacak
İzmir Byndr Turizm 10 İşçi Alacak
İstanbul Çevre Yönetim 41 İşçi Alacak
İstanbul İston 11 İşçi Alacak
Çanakkale Gökçeada Turizm 2 İşçi Alacak
Eskişehir Battalgazi Temizlik 15 İşçi Alacak
Bursa Büyükorhan Yaylakent Akaryakıt Geçici 3 İşçi Alacak
Bilecik Bozüyük Belediyesi Geçici 10 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam