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Samatta, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samatta'nın takımdan ayrılacağını açıkladı.
31 Ağustos 2021 22:40
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samatta'nın takımdan ayrılacağını açıkladı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Morita transferinden vazgeçtiklerini açıkladı. Koç ayrıca, Diego Perotti'nin de sözleşmesinin feshedileceğini söyledi.

"PUSUDA YATAN 2 EKİP VAR"

Bugüne dönersek kumpasta yatan bir ekip var. Bunlar 2 ayrı ekipler. Biri Aziz Yıldırım ve ekibi. Fenerbahçe başkanı olmuş bir şahıs, Fenerbahçe'nin kötü gitmesinden medet umuyor. Ve bunu da açık açık söylüyor. Bir nevi darbe bu. Son konunun altında onun yattığını düşünmüyorum.

Diğer tarafta da Fenerbahçe'nin 6-7 ay sonra çok kötü gideceğini ve olağanüstü genel kurula gideceğini hesaplayan bir grup var. Bu grup birkaç aydır hazırlanıyor. Bunlar kendilerini Fenerbahçe taraftarı olarak gösteren insanlar. İstedikleri gibi gitmediği için bu sefer de bize transfer üzerinden vurmaya başladılar.

Bu furyaya katılanlara baktığın zaman ortak bir yanları var. Bunlara katılan samimi taraftarlarımız var. Etkileniyorlar. Ama bunların ortak özelliği son birkaç ay içinde hesaplarını açmış olmaları, çok az takipçi olması ve sahte hesaplarla hareket etmeleri. Yaptığı paylaşımların da Ali Koç olmaları... Bunlar bizi etkileyecek olaylar değil. Bu yeni dönemde bu böyle gitmeyecek. Bu şekilde davrananlara gerek tepkiyi vereceğimizi söyleyim.

TRANSFERDE SON DURUM NE?

Bununla ilgili elimizi kolumuzu bağlayan bir UEFA tarafı var. Harcama limitlerinde durumumuz daha iyi. Bilhassa kadro boşaldıkça limitlerimizde rahatlıyor. Ama bir de tamamen bizim dışımızdan kaynaklanan UEFA Finansal Fair Play olayı var. Biz 2 senedir UEFA'ya girmediğimiz için bunlar hesaba katılmıyor. 2019'daki sezonda ne yapıldıysa hesaba katılıyor. UEFA tamamen bizim dışımızda bir olay. Ne demek dışımızda? Burada bir denk hesap olayı var.

Biz göreve geldikten 10 gün sonra UEFA, 'Bu ne rezalet' diye bizi çağırdı. Biz de elimizden geldiğince yeni yönetim olarak durumu anlatmaya çalıştık. UEFA'nın kulağına doğru geldi ve men edilmedik. Sezon sonunda FFP anlaşmamız bitiyor.

Sezon sonu bu bitiyor. Bizi inceledikleri zaman bir sonrası sezon Finansal Fair Play anlaşmayla daha esnek hareket edebiliriz.

UEFA da tam Finansal Fair Play'den tam tatmin değil. Finansal Fair Play bence doğru bir yaklaşım. Yeni bir Finansal Fair Play, aşağı yukarı Aralık Ocak aylarında tamamlanacak. Ne olacağını biz de tam bilmiyoruz.

Bizim 2 Eylül gece 12, URFA'ya yazacağımız listedekileri oyuncuları belirlememiz gerekiyor. Mincey transfer bedeliyle kafa kafaya geldi. Onu yazdırdık. Rossi'yi yazdırabileceğiz, transfer bedeli yok. Bir santrafor kaldı herkesin beklediği. Oyuncuyla anlaşma noktasına geldik. Yabancı santrforun 2 Eylül'e yetişeceğine inanıyorum, umarım yetişir. Samatta gidiyor. Belki de bitmiştir. Rossi ile imzalar yeni atıldı. Perotti ile fesih yapılacak.

CAULKER TAKIMDAN GÖNDERİLECEK Mİ?

Caulker'a gelince, bizim takımda görmek istediğim nitelikte ve karakterde biri. Çok takım istiyordu onu ama o Fenerbahçe'ye gelmek istiyordu. Biz de aldık. Fakar kadro dışı falan değil. Takımla çıkıyor. Kendisi ilk 11 de oynamak istiyordu. Hocamızın oyun sistemine uymadı. Kendisine de anlatıldı. Caulker da oynamak istediği için de yollarımızı ayıracağız.

PİLOT TAKIM KURMA PROJESİ

Postekiz, Fenerbahçe'de fayda sağlayacak bir pilot takım olabilir diye baktık. Portekiz'in dezavantajı yayın geliri düşük, piyasası düşük. En büyük gelir yetişirilip satılan oyuncular da. Almanya daha mantıklı gibi bugün baktığımızda. Bunu en iyi 2. ligden tercihimiz. Bir kulüpten ya satın alarak ya işbirliği yaparak diye çalışmalarım devam ediyor. Bu çalışmalar için onlarca kulüp kapımıza geldi.

HALİL DERVİŞOĞLU AÇIKLAMASI

Halil Dervişoğlu genç, geleceği açık oyuncu. Bu konu bize getirildi, bonservisimi alırsanız Fenerbahçe'de oynayabilirim dedi, kiralık olarak Galatasaray'a gitmenin daha uygun olduğunu düşündü. Uzun zamandır Galatasaray'ı beklemiş, Galatasaray'da son dönemde teklif yapmış, hayırlı olsun, inşallah yolu açık olur.
İhlas Haber Ajansı
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