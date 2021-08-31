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MEB'de, unvan değişikliği kadrolarının çoğu boş kaldı

Milli Eğitim Bakanlığında, unvan değişikliği için ilan edilen 1600 kadronun büyük bir kısmı boş kalacak
31 Ağustos 2021 22:59
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MEB'de, unvan değişikliği kadrolarının çoğu boş kaldı

Milli Eğitim Bakanlığı unvan değişikliği sınavını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Ancak Bakanlık, yazılı sınavda 60-69,9 aralığında puan alanların tümüne sözlü sınavda 70 altında puan verdi. Sözlü sınavda baraj puanı 70 olduğu için bir çok aday tercihte bulunamayacak.

MEB'de unvan değişikliği sınavı 12 yıl aradan sonra açılmıştı. 1600 kadro ilan edilmiş, zor bir yazılı sınav sonrasında sadece 950 aday sözlüye kazanmıştı. Yazılı sınavda 60-69,9 aralığında puan alanların tümüne sözlü sınavda 70 altında puan verildiği için 500 adayın daha elendiği ve kadroların sadece 400 aday tarafından tercih edileceği belirtiliyor.

Sınava giren adaylar, MEB'in, yazılı sınavda 60-69,9 aralığında puan alanlar için takdir hakkını 70 puan yönünde kullanmaması nedeniyle tepkili!
Memurlar.Net
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